Путин прибыл в Монголию в честь юбилея победы на Халхин-Голе

Улан-Батор, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в Улан-Батор с официальным визитом, который приурочен к 80-летию победы СССР и Монголии в боях на Халхин-Голе.

Российский лидер отправился в соседнюю страну из Иркутска, который президент посетил в связи с паводками. Глава государства пообщался с местными жителями, после чего провел совещание с чиновниками, на котором раскритиковал госслужащих за медленную работу. Путин пообещал местному населению следить за ситуацией и гарантировал выплату компенсаций за пострадавшее имущество.

После этого президент отправился в Монголию. Ожидается, что 3 сентября Путин проведет переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Президент РФ намерен встретиться и с главой Великого Хурала Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом. Одной из центральных тем переговоров станет усиления сотрудничества между двумя государствами в рамках ООН, ШОС и трехстороннего формата с участием Китая.

Кроме того, Путин планирует принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею боев на Халхин-Голе и возложить венок полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Напомним, что бои на реке Халхин-Гол (Монголия) осуществлялись в рамках необъявленного вооруженного конфликта с весны по осень 1939 года. На одной стороне сражались СССР и Монголия, на другой — Япония и Маньчжоу-го (марионеточное государство, образованное Японией на территории оккупированной Маньчжурии). Иногда этот конфликт называют «Второй русско-японской войной». Итогом сражений стал разгром японских сил и заключение перемирия между Москвой и Токио (15 сентября 1939 года).

Война на реке Халхин-Гол была отражена в фильме «Слушайте, на той стороне» (СССР, Монголия), «Я, Шаповалов Т.П.» (СССР), а также «Мой путь» (Южная Корея). Кроме того, вооруженному конфликту посвящен роман Симонова «Товарищи по оружию», а также роман японского писателя Харуки Мураками «Хроники заводной птицы».