Пока РФ спасает беженцев из «Эр-Рукбана», США растят новую смену ИГ* в «Аль-Холе»

Глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что в текущем месяце готовится вывод сразу нескольких тысяч беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге провинции Хомс. Как скоро перемещенным лицам удастся полностью вырваться из-под давления США? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Руководитель ЦПВС рассказал, что Россия совместно с официальным Дамаском, ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем продолжает активную работу по спасению беженцев из «Эр-Рукбана» и их дальнейшему размещению и возвращению в родные дома.

«В конце августа была проведена перепись беженцев «Эр-Рукбана». Тысячи женщин, стариков и детей изъявили желание выйти из лагеря. В начале сентября планируется безопасный и добровольный выход людей в места временного размещения, в том числе в Хомсе», — сказал Бакин.

В пунктах временного размещения были организованы все условия для приема вынужденных переселенцев. Беженцам гарантируется бесплатное медицинская, и в том числе психологическая, помощь, регулярное питание, достойное размещение. Многие дети, уже вывезенные из лагеря, в таких центрах впервые были привиты от болезней. В общей сложности в САР сейчас действует больше 50 таких пунктов, 26 из них — в провинции Хомс.

Между тем, как рассказывают сами бывшие обитатели «Эр-Рукбана», в лагере на подконтрольной США территории условия с каждым днем становились все бесчеловечнее. По их рассказам, его непосредственно контролировали боевики, в то время как американцы лишь патрулировали периметр и практически ни во что не вмешивались, полностью потворствую преступлением радикалов.

Не лучше ситуация и в другом сирийском лагере, находящемся в зоне оккупации Соединенных Штатов, — в «Аль-Холе», находящемся на юго-востоке провинции Хасака. Об этом пишет The Guardian. В настоящее время это пункт размещения, насчитывающий несколько десятков тысяч обитателей, является самым крупным рассадником псевдоидеологии «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в стране.

Именно здесь сконцентрированы члены семей террористов, многие из которых полны решимости продолжать дело своих отцов, мужей или братьев. Под видом беженцев в лагерь также могли просочиться и сами джихадисты, уцелевшие в боях в Дейр-эз-Зоре. Зафиксированы случаи крайней жестокости, демонстрируемой некоторыми обитателями «Аль-Хола», также не раз жители выражали поддержку ИГ1.

Об условиях можно и не говорить: все то же отсутствие лекарств и медпунктов, как и в «Эр-Рукбане», а также чистой питьевой воды, достаточного количества еды, туалетов и много другого самого необходимого.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков отметил в интервью ФАН, что удержание большого числа беженцев в принудительной изоляции по-прежнему является для США ключевым приемом достижения собственных геополитических целей. Условия же их пребывания американцев, конечно же, мало заботят.

«Беженцы — это один из самых удобных для Вашингтона поводов для оправдания своего дальнейшего присутствия в Сирии. Американцы пытаются всех убедить, якобы если они сейчас передадут всех людей из «Эр-Рукбана» и «Аль-Хола» в руки законных властей, то будто бы будут казни, пытки и репрессии. То есть они выставляют себя заботливыми защитниками угнетенных. На самом же деле Штаты только из-за своих интересов поместили граждан в чудовищные гуманитарные условия, что способствовало не только биологической, но и идеологической эпидемии, то есть росту и распространению терроризма и экстремистских настроений», — обратил внимание эксперт.

Впрочем, это тоже, скорее, выгодно для США, и потому они совсем не торопятся гасить тлеющие очаги радикального исламизма, предпочитая не вмешиваться в ситуацию в контролируемых боевиками лагерях.

«В любой удобный для них момент американцы будут готовы вновь заявить о появлении в Сирии либо своего рода ИГИЛ1 2.0., либо другой подобной террористической организации. И их сожаление при этом будет показным, поскольку данное обстоятельство опять же станет оправданием их незаконного пребывания в арабской республике. Напомню, на завершающем этапе конфликта мы неоднократно слышали от официальных лиц США высказывания, мол, террористы в САР все еще сильны, поэтому мы должны сохранять присутствие там или даже увечить контингент. Это обычно совпадало с какими-то подвижками на поле боя или новыми фактами активности остатков ИГ», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.