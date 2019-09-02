МИД Турции заявил о готовности приобрести дополнительные С-400 у РФ

Анкара, 2 сентября. Анкара готова приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На XIV Международном стратегическом форуме, который прошел в городе Блед, он подчеркнул, что такой сценарий возможен в том случае, если у Турции не получится купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у Соединенных Штатов. Чавушоглу обратил особое внимание на то, что у Анкары есть потребность в подобных системах.

«Она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — заметил глава МИД Турции.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар ранее отметил, что поставка в Турцию второй партии российских ЗРК С-400 завершится в середине сентября. По его словам, процесс доставки элементов С-400 идет по плану.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках С-400 в Анкару. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с российской стороной. Он заверил, что Анкара не планирует отказываться от вооружения РФ. По словам главы республики, Москва предоставила хорошие возможности по закупке этого вида вооружения, поэтому никаких обратных шагов в этом вопросе не будет. 27 августа начались поставки второй батареи российских ЗРК С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов российских ЗРК прошел в июле 2019 года.