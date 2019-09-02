СМИ: 34 человека погибли при пожаре на корабле в Калифорнии. События дня. ФАН-ТВ

Экстренные службы срочно мобилизованы в Калифорнии. Прямо сейчас у побережья американского штата горит судно с десятками пассажиров. СМИ сообщают о 34 погибших, хотя официально все они числятся пропавшими без вести. Местные пожарные службы публикуют кадры с места происшествия — по ним видно, что судно практически целиком охвачено огнем. Известно, что инцидент произошел недалеко от округа Вентура. По некоторым данным, речь идет о коммерческом лайнере Conception, который возвращался из трехдневного круиза в гавань Санта-Барбары. Фирма-владелец Truth Aquatics пока никак не комментирует произошедшее. Что стало причиной возгорания, тоже неизвестно. Всего на борту находились до 40 человек — из них пятеро спасены. На данный момент поступает много противоречивой информации. Мы продолжим следить за развитием событий.

В Иркутской области опять шумиха из-за кризиса, вызванного паводками. И, конечно, повышенное волнение — особенно среди местных чиновников. Ведь проинспектировать их работу сегодня взялся Владимир Путин. Президент прилетел в Тулун, чтобы лично оценить, как выполняются его июльские поручения, восстанавливается город, и узнать, что по этому поводу думают жители. А у них, как выяснилось, есть серьезные причины для недовольства, жалобы на излишний бюрократизм чиновников и отсутствие выплат. Российский лидер подтвердил, что управленческие сбои и волокита на данный момент действительно ключевые проблемы Тулуна, принявшего на себя основной удар водной стихии. Вдобавок к этому очень медленно решается и вопрос с жильем для пострадавших. Владимир Путин пообещал населению, что режим ЧС в регионе сохранится до полного урегулирования всех жилищных проблем. Еще одним принципиальным моментом стало образование — тулунская школа №6, серьезно пострадавшая от паводка, к Дню знаний все-таки была отремонтирована и уже открыла двери для детей. Президент поздравил их с началом учебного года и отметил, что во время бедствия ребята мужественно помогали взрослым. А ведь стихия, захлестнувшая Иркутскую область в конце июня, привела к колоссальным последствиям. Тогда из-за наводнений после дождей и резкого подъема рек в регионе погибли 25 человек, было подтоплено более 100 поселений и 17 000 жилых домов. Полностью ликвидировать кризис до сих пор не удалось.

Ядерный вопрос Ирана

Провокации США в адрес Ирана таят в себе мотив для силового сценария. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве. В центре внимания дипломатов оказалась, конечно, «ядерная сделка» — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого Штаты в одностороннем порядке вышли еще в прошлом году.

«Россия и Иран испытывают влияние нелегитимных односторонних рестрикций, введенных США, которые нацелены на блокирование внешнеэкономических связей Исламской Республики Иран. <…> Мы едины в том, что ситуация, которая сложилась вокруг СВПД, является прямым следствием деструктивных шагов американской администрации, которая вышла из этой договоренности. <…> И пытается запрещать всем остальным государствам — членам ООН выполнять это обязательное к исполнению решение СБ», — Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, товарооборот между Ираном и Россией в 2019 году лишь за первые полгода вырос на 17%. Стороны договорились о мерах по защите совместных проектов, в том числе их независимости от каналов расчета в долларах. В то же время решается вопрос о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами ЕАЭС. Ну а что касается военных соглашений, Лавров в очередной раз напомнил США, что договор о стратегических вооружениях (СНВ) до сих пор не продлен и даже диалога по этому вопросу нет. Впрочем, кажется, Штаты вообще не видят в нем особого смысла, намеренно толкая к развалу очередной документ о мировой безопасности.