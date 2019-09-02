Две вооруженные группировки в ЦАР присоединились к Хартумскому соглашению

Банги, 2 сентября. Две вооруженные группировки, действующие на северо-востоке Центральноафриканской Республики, присоединились к Хартумскому соглашению с правительством Республики, об этом сообщает AFP со ссылкой на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

По данным агентства, в воскресенье между группировками произошло столкновение в городе Бирао. Из-за вооруженного столкновения около тысячи мирных жителей бежали в районы базы МИНУСКА в Бирао. Силы ООН провели патрулирование в городе для обеспечения безопасности гражданского населения.

В ЦАР долгие годы продолжалась гражданская война, но в минувшем году благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок. Посредником в подписании соглашения выступила Москва.

В ЦАР долгие годы продолжалась гражданская война, но в минувшем году благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале текущего года было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами 14 вооруженных группировок. Стороны условились сообща работать над восстановлением страны и преодолением кризиса. На основе Хартумского соглашения было сформировано инклюзивное правительство ЦАР. В состав исполнительного органа вошли представители подписавших документ вооруженных группировок.

В настоящий момент правительственные силы контролируют не всю территорию ЦАР, из-за чего в некоторых регионах продолжается борьба между группировками. Тем не менее Хартумское соглашение обеспечивает безопасность населения и дает надежду на восстановление стабильности в стране. Россия поставляет правительственной армии ЦАР оружие и боеприпасы. После второй поставки вооружения власти ЦАР возобновили развертывание войск в провинциях.