Самый молодой депутат Госдумы поддержал помощника, сравнившего себя со Сталиным

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов заявил, что Иосифа Сталина можно назвать «самым тупым и бездарным полководцем в истории России», но лишь если характеризовать его действия в начале Великой Отечественной войны. В интервью Федеральному агентству новостей парламентарий частично согласился с таким высказыванием своего помощника — популярного видеоблогера и стендап-комика Юрия Хованского.

Ранее сегодня Хованский разместил в своем Twitter сразу пять записей о Сталине. Блогер сообщил подписчикам, что «от скуки посмотрел пару документалок про Великую Отечественную», сперва не поверил им, но потом «нашел пару роликов на ютубе» — и в итоге выступил с заявлением.

«Теперь официально заявляю: Сталин — самый тупой и бездарный полководец в истории России», — написал Хованский.

Стендап-комик несколько раз нецензурно выразился в отношении Сталина, а также сравнил его почему-то с Людовиком VII и с собственным умением играть в компьютерную стратегию «Цивилизация». В обоих случаях сравнение оказалось не в пользу главы советского государства.

ФАН обратилось за комментариями к самому молодому депутату Госдумы.

«Юрий выразил свое мнение. У нас по поводу роли Сталина (в Великой Отечественной войне. — Прим. ФАН) сходится в схватках в ток-шоу на различных каналах огромное количество политологов. До сих пор нет единого мнения по поводу того, великая ли это личность или действительно бездарный полководец», — заявил в ответ Василий Власов.

Политик подчеркнул, что подобные высказывания его не смущают и не станут основанием для замены помощника.

«Я думаю, что если бы Юрия Хованского пригласили на политическое ток-шоу, он бы смог вам по полочкам разложить, почему он придерживается такой точки зрения», — добавил Власов.

Депутат предположил, что нелестные высказывания Хованского о Сталине относились к началу Великой Отечественной войны. Власов добавил, что если рассматривать только этот период, то он готов согласиться со своим помощником в оценке сталинских действий.

«Если мы будем рассматривать не полностью весь период его руководства, а только начало Великой Отечественной войны, то СССР, действительно, встретил немецкие танки конницей, вооружением, которое отставало на многие десятилетия, — пояснил свою позицию представитель Госдумы. — Если говорить о начале войны — я подчеркиваю, именно о начале — то это (слова Хованского о том, что Сталин — «самый тупой и бездарный полководец». — Прим. ФАН) действительно так».

Между тем, многие представители общественности, а также подписчики самого Юрия Хованского не поддержали подобные заявления. Глава Фонда защиты национальных ценностей и председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в интервью ФАН назвал подобные заявления и их поддержку со стороны парламентариев «тревожным звоночком».

«Я не являюсь убежденным сталинистом, но я читал достаточное количество литературы о Великой Отечественной войне. Перед нами — яркий пример того, как трактуют и искажают историю для молодого поколения, условно говоря, молодежные кумиры», — заявил Малькевич.

По его словам, опасность подобного явления в том, что лидеры мнений могут делать свои выводы на основе любой найденной в Сети информации и транслировать свои заявления на миллионы подписчиков.

«Вынес приговор Сталину, рассказал все про войну, потому что он это все понял за те час или два, когда он что-то посмотрел в Интернете. Дальше большое количество молодых людей уже со слов Хованского начинают формировать свое отношение к войнам, к сражениям, к полководцам. Мне это все напоминает анекдот про то, как Рабинович напевал The Beatles», — добавил Малькевич.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, подобные высказывания должны получать адекватную критическую оценку в публичном пространстве, в том числе на уровне представителей правительства и Госдумы РФ.

«Когда какой-то сопливый блогер пишет, что он гораздо круче полководец, чем Сталин, хочется развести руками и сказать: ну все, приплыли… Доказывать ведь ничего не нужно. «СССР напал на Германию», «мы плохие — они хорошие»... Почему? Потому что роликов насмотрелся, никаких подтверждений больше не нужно».

Руководивший СССР в период Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович Сталин возглавлял Государственный комитет обороны с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года. При нем советское государство одержало победу над фашистской Германией, не только прогнав врага со своей территории, но и освободив население захваченных гитлеровцами стран Европы.

Свое руководство армией в самом начале войны Сталин осуществлял совместно с народным комиссаром обороны Семеном Тимошенко и на тот момент начальником Генштаба Георгием Жуковым.

Рассекреченные данные военных архивов свидетельствуют о том, что информация о готовящемся нападении Германии на СССР в июне 1941 года была крайне противоречивой. Тем не менее, сам Сталин не снимал с себя ответственности за ряд допущенных стратегических ошибок и публично признавал это.