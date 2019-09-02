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Полторы тысячи разрешений на добычу минеральных ресурсов будет выдано в Мадагаскаре

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Полторы тысячи разрешений на добычу минеральных ресурсов будет выдано в Мадагаскаре

Антананариву, 2 сентября. Порядка полутора тысяч разрешений на добычу минеральных ресурсов в Мадагаскаре будет выдано до июня 2020 года.

В 2012 году власти страны приостановили выдачу разрешений на добычу, поэтому в настоящее время пять тысяч заявок находятся на рассмотрении в Управлении горного кадастра Мадагаскара (BCMM). Министерство шахт и стратегических ресурсов (MMRS) и президент республики выступили с инициативой рассмотреть эти заявки и предоставить разрешения на добычу, пишет madagascar-tribune.com.

Планируется, что до июня 2020 года будет выдано 500 разрешений на исследования, 500 лицензий для мелких фермеров и 50 лицензий на добычу. Гранты предоставляются тем, кто отвечает следующим критериям: профессионализм, лояльность и подотчетность.

«Минеральные ресурсы должны приносить как можно больше выгод регионам, пострадавшим общинам и нации в целом», — говорится в сообщении.

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