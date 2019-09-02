Медведев удивился классу «М» в Татарстане

Казань, 2 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил Татарстан и осмотрел новую школу, которую местные власти ввели в строй. Особенно главу правительства удивило обилие первых классов, которых суммарно насчитывается 11 штук.

«Единственное, я начал придумывать название — это 1-й «М» получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были «Б», «В», «Г». Но вот «М» — это интересно», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что размер классов должен быть адекватным. По его словам, в советское время один класс мог насчитывать до 40 детей. Однако сегодня средняя наполняемость класса составляет 26-30 детей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин также посетил школу во время своей поездки в Тулун (Иркутская область). Главное здание школы №6 построили еще в 1952 году, а в 1990 году к нему добавили двухэтажную пристройку, в которой оборудовали столовую и несколько кабинетов. Из-за паводка здание образовательного учреждения затопило, практически вся мебель и оборудование серьезно пострадали. К началу нового учебного года в школе сделали масштабный ремонт: заменили окна, двери и освещение.



Журналисты, освещающие поездку российского лидера, также обратили внимание на необычный жест президента. Во время посещения школы Путин поправил криво завязанный узел галстука у одного из мальчиков и расправил школьнику воротничок, заметив, что так будет лучше.