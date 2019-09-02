В Совфеде посоветовали Дуде выучить историю в ответ на слова о G8

Президент Польши Анджей Дуда выступил против возвращения к формату G8. С Россией нельзя сотрудничать в привычном режиме, заявил он на пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве.

Президент Польши не может определять, вернется ли Россия в G7 или нет. Этот вопрос никак не относится к компетенции польского руководства, поскольку Анджей Дуда «не начальник отдела кадров G7». Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Это сложный вопрос, потому что ситуация с Россией очень сложная», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли польская сторона возвращение к формату G8 с участием РФ.

По его словам, Россия якобы «реализует имперские амбиции путем военных действий и изменения границ». Президент Польши считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.

Позиция польского лидера абсолютно неконструктивная, говорит Джабаров. К тому же Дуда не «является начальником отдела кадров G7, и не ему определять, может ли вернуться туда Россия или нет», подчеркивает сенатор.

«Польша не имеет отношения к группе G7 и G8. Она даже в группу G20 не попала. Это не их вопрос и не должно их касаться. Если не хотят сотрудничать, то пусть не делают этого. При этом они не забывают размещать у себя военные базы, военный контингент американцев и НАТО, системы ПРО», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

В Польше провоцируют конфликт между Россией и странами НАТО. Польскому президенту нужно изучать историю, перед тем как делать такие заявления, отметил член Совфеда.

«Если говорить о миролюбии, то господин Дуда его лишен. А если он забывает, то пусть лучше покопается в истории Польши и вспомнит, сколько раз поляки находились на территории России. Я не помню, чтобы российские части бывали в Варшаве, кроме случаев ее освобождения. Поэтому если кому и говорить о миролюбии, то только не господину Дуде. Пусть вспомнит те замечательные времена, когда его страна была членом Варшавского договора, процветала и жила в большой дружбе с Россией. Кстати, польский народ этого не забывает. Поляки с большой теплотой относятся к русским туристам и всегда рады встрече с ними», — рассказал он.

Эта позиция польского лидера не продиктована другими внешнеполитическими игроками, подчеркивает сенатор. Руководство страны давно известно своей русофобской политикой.

«К тому же мы знаем, чьим ставленником является господин Дуда. Если говорить конкретно, то братьев Качиньских. Кроме того, мы в курсе, чьи интересы он выражает, а именно оголтелых польских националистов. Они готовы пойти на любую провокацию, чтобы очернить Россию», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. Во время встречи «Большой семерки» во французском Биаррице Трамп неоднократно заявлял, что вопросы международного характера проще решать вместе с Москвой, а не без нее.

В свою очередь Владимир Путин заявлял, что не исключает возобновления работы в формате G8 и считает полезными любые контакты с представителями стран, входящих в эту группу. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выступала инициатором возвращения в «Большую восьмерку» и не просила об этом.