Поклонская раскрыла подробности развода с Соловьевым

Москва, 2 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскрыла подробности расставания со своим супругом, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. По словам парламентария, решение суда о разводе было принято по ее исковому заявлению.

Поклонская напомнила, что уже говорила о больших изменениях в своей жизни, которые станут известны после публикации декларации. Она отметила, что рассказала журналистам о своей личной и духовной жизни, предвосхищая возможные комментарии Соловьева. Поклонская добавила, что впредь эти два вопроса будут закрыты для публичного обсуждения с ее стороны. В комментарии KP.Ru депутат сообщила, что официальное решение о разводе уже есть, однако оно еще не вступило в законную силу.

«Она (официальная бумага. — Прим. ред.) должна вступить в законную силу. Если ответчик не обжалует это решение. А ответчиком является мой бывший муж. Я надеюсь, что все вступит в законную силу и будет беспроблемно», — сказала Наталья Поклонская.

Парламентарий отметила, что между ней и супругом нет имущественных споров. Поклонская добавила, что не хотела бы говорить о причинах развода. Также она опровергла слухи о том, что на расставание пары якобы мог повлиять настоятель Среднеуральского монастыря.

«Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение — это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем. Схиигумен Сергий никакого отношения не имеет к этому решению. Приплетать одно к другому не стоит», — сказала Поклонская.

Ее бывший супруг, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, комментируя развод с Поклонской, заявил, что двум лидерам сложно строить отношения друг с другом, и это такая «гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться». Депутат отреагировала на это заявление.

«Больше всего веселит слово «устаканится». Остальное комментировать не буду», — резюмировала она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Натальи Поклонской.

Напомним, Наталья Поклонская и Иван Соловьев прожили в браке около года. О том, что пара состоит в официальных отношениях, стало известно летом 2018 года. Вместе супруги реализовали ряд гуманитарных проектов и написали автобиографическую книгу.