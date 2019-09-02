МВД расследует административное дело по факту незаконных митингов в Москве 31 августа

Москва, 2 сентября. Полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту проведения незаконного митинга так называемой «оппозиции» в центре Москвы 31 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве отметили, что возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка организации или проведения митинга. Правоохранительные органы проводят расследование по факту незаконной акции.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел в субботу, 31 августа. Примечательно, что столичные власти согласовали законную акцию на 25 августа, однако организаторы митинга отказались проводить санкционированный митинг и призывали горожан выйти на незаконную акцию.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в конце июля и в августе текущего года. Юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, не допущенную к выборам из-за автографов «мертвых душ» в подписных листах, уже в пятый раз предупредили о недопустимости организации таких мероприятий, а также распространении в Сети призывов принимать в них участие.

С каждым разом незаконные митинги показывают все меньшую явку. Так, 31 августа организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналисты. Для того, чтобы обеспечить себе аудиторию на незаконных сходках, «оппозиция» нанимает проплаченных артистов. Кроме того, на YouTube опубликована запись, на которой организатор шоп-тура агитирует группу женщин участвовать в шествии так называемой «оппозиции» за гонорар в размере 2 тысяч рублей.