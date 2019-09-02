Донбасс сегодня: батальон ВСУ отказался уходить с фронта, Генштаб уличил морпехов во лжи

Донбасс, 2 сентября. Артиллерия бьет по ДНР, на севере и юге республики горят дома. В Луганске назвали «рекордсмена» по обстрелам ЛНР, в Донецке рассказали о причинах агрессии. Командование морпехов пыталось списать хищения в бригаде на обстрелы дончан. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, пушки боевых машин пехоты и гранатометы различных типов задействовали украинские войска при нанесении ударов по Донецкой Народной Республике в минувшие сутки. Офицеры представительства Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) насчитали 17 нарушений перемирия со стороны украинских подразделений.

По шести населенным пунктам ДНР выпущено без малого две сотни снарядов и мин. Результатом агрессии Киева снова стало уничтожение жилых домов в Горловке и Коминтерново. Под обстрел попали также офицеры донецкого СЦКК и члены международной миссии ОБСЕ. К счастью, никто не пострадал.

Луганский центр СЦКК сообщает о двух обстрелах с применением тяжелых минометов и 82-мм орудий. На этот раз огонь велся по поселкам Голубовское и Нижнее Лозовое.

В ЛНР назвали «рекордсменов» из ВСУ по обстрелу своей территории

В последние две недели более 90 процентов всех обстрелов Луганской Народной Республики совершили «освободители» из 30-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины, приводит данные спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В результате этих обстрелов ранение получил военнослужащий Народной милиции.

«Защитники» Украины устроили распродажу боеприпасов

Кроме постоянных обстрелов, «предприниматели» из этой части продают боеприпасы, полученные со складов бригады и списанные на «отражение агрессии террористов». Осадчий сообщил, что двое бойцов указанной части задержаны оперативниками Службы безопасности Украины при попытке сбыта гранат и патронов в количестве более 3000 штук. На данный момент задержанные боевики находятся под следствием по статье о незаконной торговле оружием.

ВСУ проводят спешную ротацию под Горловкой

Следующая информация Народной милиции ДНР проливает свет на внезапную активность 30-й бригады. Дончане сообщают о том, что подразделения данной части в спешном порядке проводят ротацию и готовятся к отбытию в пункт постоянной дислокации. Дабы особо не заморачиваться со сдачей оставшихся боеприпасов, украинские силовики просто расстреливают их по населенным пунктам республик в обе стороны, поскольку бригада дислоцируется на Светлодарской дуге — районе, где республики граничат друг с другом.

Стоит отметить также, что не все военнослужащие 30-й бригады воодушевились скорой отправкой на отдых. К примеру, 3-й батальон, дислоцирующийся напротив Горловки в Новолуганском, отказался убывать из зоны силовой операции. Учитывая известные факты торговли оружием бойцами этих подразделений, становится ясен и мотив отказа от ротации — видимо, силовики не замели еще все следы хищений оружия и боеприпасов.

ВСУ скрывают хищения военного имущества взрывами

Творчески к вопросам инвентаризации военного имущества и аудита расходования финансовых средств подходит командование 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, сообщает управление Народной милиции ДНР. По информации дончан, в бригаду с проверкой прибыла комиссия Генштаба ВСУ и обнаружила, что учетные документы по материальным средствам бригады и часть финансовой документации уничтожены.

Командование морпехов попыталось списать инцидент на агрессию донецких сил сопротивления, но ревизоры установили, что взрывы, в результате которых была уничтожена отчетная документация, произошли в поселке Водяное путем использования 122-мм снаряда и тротиловых шашек. А значит, военнослужащие бригады сами устроили «обстрел со стороны террористов», поскольку расстояние до ближайших позиций дончан в указанном районе не позволяет просто взять и закидать противника шашками тротила.