Украинский политолог, комментируя споры вокруг завода «Мотор Сич», заявил, что Украина попытается угодить всем сторонам. Эксперт рассказал, как РФ опередила Китай и США в покупке украинского «Мотор Сич».

Подписчики резко раскритиковали внешний образ Ольги Бузовой, буквально затравив певицу в комментариях. Фанаты устроили травлю Бузовой в соцсетях из-за выхода в свет в нижнем белье.

США поставили под угрозу перемирие в Идлибе, нанеся воздушный удар, заявили в МИД РФ. МИД РФ отреагировал на удар ВВС США по Идлибу.

Во время обстрела позиций Народной милиции ДНР украинскими военными погибли два человека. Двое военных ВСУ погибли при разрыве ствола миномета во время обстрела ДНР.

Певица Рита Дакота рассказала о провальном выступлении на концерте в Кремле. Рита Дакота опозорилась на концерте в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с главой Соединенных Штатов. Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом после диалога с Пенсом.

Монтян уличила нового министра образования и науки Украины Анну Новосад в безграмотности. Нового министра образования Украины высмеяли за безграмотный текст.

Блокада Крыма была ошибкой со стороны Киева, поскольку такая мера ежегодно приводит к потере минимум миллиарда долларов. Украинский экс-министр объяснил, почему блокада Крыма со стороны Киева была ошибкой.

Американский актер и комик Кевин Харт повредил спину в результате ДТП. Актер из «Форсажа» серьезно пострадал в ДТП в Калифорнии.

В Москве погиб организатор концертов Национального филармонического оркестра. Организатор концертов Национального филармонического оркестра найден мертвым в Москве.