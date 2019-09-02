Сирия, 2 сентября. Курды заявили об уничтожении 12 турецких солдат в Алеппо. Боевики организовали подрыв автомобиля в освобожденном районе Идлиба. Братская могила сирийских солдат была обнаружена к западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли связь с высокопоставленным лидером «Хезболлы» в Дейр-эз-Зоре.

Курды: заявили об уничтожении 12 турецких солдат и четырех исламистов вооруженной оппозиции в северной части Алеппо.

Курды: задержали предполагаемого боевика ИГ1 на северо-западе от Дейр-эз-Зора; арестовали четырех человек в северной части Ракки.

ВВС Турции: уничтожили девять курдских радикалов на севере Ирака.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): отказались выводить своих бойцов из провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо продолжается подпольная деятельность курдских радикалов. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), группировка «Силы освобождения Африна» нейтрализовала 12 солдат вооруженных сил Турции и четырех боевиков вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой. Кроме того, курды заявили об уничтожении нескольких бронемашин протурецких джихадистов в результате серии нападений в Африне, а также в районе населенных пунктов Басофан, Аль-Маликия и Шевариха. Оппозиционные и турецкие источники данные сведения пока не подтверждали. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о стычках противоборствующих сторон у города Мареа.

Провинция Дейр-эз-Зор

После взрыва на КПП курдов вблизи поселения Джазрат Аль-Бушамс на северо-западе от административного центра провинции «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили обыски в данном районе. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), один из предполагаемых террористов «Исламского государства»1 был задержан в населенном пункте Аль-Джайя.

Между тем поступают сведения об исчезновении одного из высокопоставленных лидеров ливанского военизированного формирования «Хезболла» на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что связь с ним была потеряна прошлой ночью недалеко от города Абу-Кемаль. Предполагается, что он мог быть похищен боевиками «спящих ячеек» террористической группировки. Подробности о случившемся пока выясняются.

Провинция Идлиб

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о взрыве в районе населенного пункта Хувейн Аль-Кабир на юге Идлиба. По данным военного источника в сети Twitter (ab0alabd), инцидент стал следствием детонации автомобиля, заминированного боевиками вооруженной оппозиции. Сведения о возможных жертвах среди мирных жителей или солдат Сирийской арабской армии (САА) пока уточняются. Напомним, эти территории перешли под контроль правительственных войск на прошлой неделе. Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, исламисты продолжают предпринимать вылазки на данном направлении.

Провинция Ракка

Новая братская могила была обнаружена в провинции Ракка. Как передает на своей странице в сетиTwitter военный источник (alissareem), захоронение находится к западу от административного центра региона. Отмечается, что могила содержит тела военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), убитых во время столкновений с террористами «Исламского государства». Более точной информации пока не поступало.

Вслед за арестами гражданским лиц в населенном пункте Сулук курды приступили к рейдам в поселении Хаммам Ат-Туркман недалеко от города Тель-Абьяд, которые, в свою очередь, обернулись задержанием еще трех мирных жителей. Об этом сообщает интернет-портал Syrian Network for Human Rights.

Ирак

Турецкие СМИ опубликовали новые данные о результатах операции «Коготь», которая ведется в северных районах Ирака. Согласно информации новостного портала Anadolu Agency, девять курдских радикалов были уничтожены во время боевых вылетов ВВС Турции в районах Метин, Авасин-Басян и Гара. Кроме того, авиаудары турецких самолетов привели к ликвидации нескольких укрытий Рабочей партии Курдистана (РПК). Напомним, Анкара преследует цель зачистки приграничных районов от террористов РПК и подконтрольных ей бандгрупп.

Тем временем в провинции Ниневия рискует разразиться новый вооруженный конфликт. По данным агентства новостей Ria Taza, 30-я бригада проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби», состоящая преимущественно из курдских бойцов, отказалась покинуть регион по требованию премьер-министра Ирака Адиля Абдул Махди. Более того, в знак протеста ополченцы перекрыли дороги к востоку от Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.