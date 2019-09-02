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Первый президент Крыма перенес инсульт в Турции

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Первый президент Крыма перенес инсульт в Турции

Анкара, 2 сентября. Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт в Турции. Об этом сообщила его дочь Марианна на своей странице в Facebook.

«У Мешкова сегодня случился инсульт. До утра может не дожить. Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь», — сообщила Марианна Мешкова.

В комментариях на своей странице она добавила, что ее отец находится в коме, из которой его собираются выводить. Мешкова добавила, что, по результатам обследования, врачам удалось остановить кровоизлияние. Сейчас медикам необходимо понять, какой урон был нанесен организму Юрия Мешкова и требуется ли ему еще одна операция.

«Остается только ждать. И, конечно же, надеяться на лучшее. И на то, что ему помогут выбраться из Турции и вылечиться в России», — написала Марианна Мешкова.

Напомним, Юрий Мешков, которому сейчас 73 года, являлся первым и единственным президентом Крыма. Он был избран на эту должность в феврале 1994 года. Находился на посту президента до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. После этого Юрий Мешков переехал в Москву.

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Источник: Facebook-аккаунт Марианны Мешковой
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