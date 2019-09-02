Прощание с актером Числовом состоялось в московском Доме кино

Москва, 2 сентября. Прощание с актером Александром Числовым состоялось в понедельник в конференц-зале московского Дома кино.

Проститься с Числовым пришли его близкие, родственники, а также два десятка поклонников и просто зевак. В частности, у гроба была замечена племянница актера Светлана Андрианова, актриса Оксана Сташенко, актер Сергей Апрельский и несколько сотрудников Союза кинематографистов. Присутствовал на прощании и друг Числова — актер Денис Сердюков, который последние 15 лет снимал комнату в его квартире. По словам очевидцев, он убивался по усопшему больше всех.

Как сообщает портал «Дни.ру», такого ажиотажа, который был во время прощания с Дмитрием Марьяновым или Алексеем Булдаковым, не произошло, однако во время открытия фестиваля «Киношок» в Анапе память Числова почтили минутой молчания.

После гражданской панихиды актера похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Как пояснили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ, на похороны собралось много народу. Некоторые брали слово и выступали с прощальной речью.

Ранее Денис Сердюков рассказал, что последние дни Числов практически не вставал с кровати. Друзей также беспокоило, что актер превратился в настоящего параноика и всюду видел заговоры. Числов говорил, что его племянница хочет отобрать у него квартиру, хотя сам же переписал жилплощадь на девушку еще шесть лет назад, а также боялся быть отравленным.

Числов скончался 29 августа после обострения пневмонии легких. Артист снимался во множестве фильмов и сериалах, но ему преимущественно доставались второстепенные роли. В частности, он появлялся в «Глухаре», «Интернах», «Участке», а также в фильме «Легенда №17». Получаемых гонораров ему хватало только на повседневные расходы.