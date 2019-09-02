Гудков назвал ненадежным и неэффективным «умное голосование» Навального

Москва, 2 сентября. Вышедший на свободу после ареста за призывы к участию в незаконных митингах Дмитрий Гудков обрушился с критикой на проект Алексея Навального «Умное голосование».

Отсидевший 36 суток Гудков считает, что концепция «Умного голосования» ненадежна и неэффективна. Гудков обосновал это тем, что кандидаты, включенные в список, могут растерять свой «оппозиционный» запал после выборов.

«Сколько среди системных оппозиционеров скрыто новых Мироновых и Зюгановых?» — отмечает Гудков.

В качестве альтернативы он предложил свою программу. В отличие от списка Навального, куда попали в основном коммунисты, в программе Гудкова по большей части фигурируют кандидаты от «Яблока». При этом список Гудкова охватывает не все избирательные округа, а главным критерием отбора кандидатов стала поддержка политзаключенных.

Легко заметить, что подход Гудкова мало отличается от варианта, предложенного беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Ранее Ходорковский также раскритиковал «Умное голосование» Навального.

«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, – предательство. Какими бы политтехнологическими резонами это ни аргументировалось», – заявил Ходорковский, комментируя проект Навального.

Отметим, что критика «Умного голосования» со стороны Ходорковского в очередной раз доказывает раскол в рядах «оппозиции». Разочаровавшийся в Навальном олигарх не смог простить блогеру «слитые» митинги и решил дистанцироваться от основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев, комментируя инициативу Навального, выразил мнение, что Навальный создал проект «Умное голосование» не для честных выборов, а чтобы устранять своих сторонников из числа так называемой «оппозиции».

Мосгорсуд ранее отстранил от выборов ряд оппозиционных кандидатов за нарушения правил выдвижения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.