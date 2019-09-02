Более 30 человек погибли при пожаре на судне у берегов Калифорнии

Лос-Анджелес, 2 сентября. Более 30 человек погибли в результате пожара на судне у побережья острова Санта-Круз в Калифорнии, сообщают СМИ.

Как сообщает телекомпания KTLA, власти округа Вентура и береговая охрана США опубликовали противоречивые данные об инциденте. Пожарный департамент округа Вентура сообщил, что погибли 34 человека, однако служащий береговой охраны США Эйдан Куни сказал, что не может это подтвердить.

Тип судна пока неизвестен. По информации CNN, пожар произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров. Сотрудник пожарной службы округа Санта-Барбара Майк Элисон сообщил, что 34 человека числятся пропавшими без вести.

«Мы все еще надеемся, что кто-то выплыл на берег. Мы должны надеяться, но мы планируем наихудший сценарий», — сказал Элисон.

Представитель Береговой охраны США Аарон Бемис в комментарии телеканалу сообщил, что спасательная операция продолжается. По его словам, на борту судна находились 39 человек, пятеро из которых эвакуировались. 34 человека, предположительно, находились в подпалубных помещениях.