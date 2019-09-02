Атака США, «совпав» с перемирием, едва не перевернула «идлибскую лодку» в Сирии

Режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации серьезно пошатнулся, но все же сохранился после удара Соединенных Штатов 31 августа, заметили представители МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду на то, что ООН обратит внимание на данные действия США и их последствия для гуманитарной ситуации в регионе. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее министерство обороны России также осудило удар американских сил по предместьям Идлиба, предпринятый в день, когда только вступило в силу новое соглашение о перемирии в регионе. Там, кроме того, добавили, что под огнем Вашингтона были ранены и убиты далеко не только боевики, как заявляли в Пентагоне, но и местные жители. Также району были нанесены серьезные разрушения.

При этом США не уведомили ни Анкару, ни Москву, которые круглосуточно осуществляют наблюдение за обстановкой в Идлибе, о планируемой спецоперации. В министерстве иностранных дел РФ между тем также напомнили о нескончаемой истерии западных СМИ и политиков по поводу освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС, добавив, что американцы вообще нелегитимно присутствуют в САР.

«Возникает вопрос – чем американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», нежели те объекты террористов, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?» – обратили внимание в дипломатическом ведомстве.

Тем временем Пентагон по-прежнему не торопиться раскрывать детали проведенной операции. В ответ на справедливые упреки он лишь утверждает, будто бы данный удар был ответом террористам «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), угрожающим гражданам Штатов.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук, однако, указал, что это заявление было сделано, скорее, не с целью пролить свет на ситуацию, а для того, чтобы дать западным журналистам ключевой тезис, в соответствии с которым им необходимо будет освещать нападение в Идлибе. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Госдепартамент США практически открыто призвал западных журналистов писать на эту тему с точки зрения якобы антинародной политики президента САР Башара Асада. Также там объяснили свою атаку якобы интересами защиты своих граждан и мирного населения Сирии. То есть через эти популистские и притом кардинально искажающие события фразы Госдеп попытался продемонстрировать новостным ресурсам, как именно нужно подавать данный удар в их статьях», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на момент осуществления нападения — очевидно, американцы целенаправленно действовали именно 31 августа, ведь именно в этот день в 06.00 часов по итогам переговоров представителей России и Турции начал работу новый режим тишины.

«Скорее всего, одна из целей данного удара Соединенных Штатов — поссорить или каким-то образом вбить клин между Анкарой и Москвой, которые в последнее время заметно сблизились, в отличие от, наоборот, турок с самими американцами. Тогда перемирие может быть сорвано, и Турция, возможно, уже не останется безучастной в военном плане. Тем более что Анкара после успешного продвижения САА на юге Идлиба усилила свое военное присутствие в регионе и разворачивает новые наблюдательные посты», — подчеркнул собеседник ФАН.

Другой важной задачей данного акта агрессии Вашингтона является стремлением напомнить о себе как о якобы борце с терроризмом и вместе с тем внести смуту в более-менее налаживающуюся ситуацию на северо-западе САР.

«Кроме того, путем периодических ударов и авианалетов США точечно дестабилизируют обстановку, отсрочивая момент наступления мира в Сирии, а также отрабатывают якобы необходимость своего присутствия в арабской республике, прикрываясь благими целями и стремлением будто бы навести порядок. И вряд ли ООН сможет как-то изменить ситуацию, если учитывать то, какое влияние Вашингтон имеет на эту организацию. Если и будет какое-то решение в отношении данной военной провокации Штатов, то оно максимум будет носить половинчатый характер», — закончил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.