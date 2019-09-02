Украинских журналистов перестали пускать на заседания правительства

Киев, 2 сентября. Новое украинское правительство первым делом изменило регламент работы, запретив пускать журналистов на свои заседания. Об этом в понедельник объявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, подобное решение было принято для того, чтобы не превращать работу правительства «в шоу». Аналогичное объяснение дал сотрудник департамента по связям с общественностью Игорь Конопацкий. Он отметил, что ни в одной стране мира пресса не освещает заседания правительства.

«Нет ни одной страны в мире, где пресса присутствует на заседании правительства. Например, в Европарламенте вообще аккредитация платная», — пояснил Конопацкий изданию «Страна.ua».

Чиновник добавил, что иностранные коллеги были «в шоке», когда узнали, что украинские журналисты посещают заседания правительства.

«Говорят: «У вас пресса в кабмине? Вы что, клоуны? Вы работаете или на камеры позируете?», — сказал Конопацкий.

Отметим, что пресса допускается на заседания правительства во многих странах, включая Великобританию, Турцию, Францию, Россию и Казахстан.

29 августа состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва, во время которого депутаты сформировали новый состав правительства. Всех министров, кроме премьера и главы МИД (эти кандидатуры вносились отдельно президентом), утверждали одним списком. Главой кабмина стал бывший заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук, а за дипломатию стал отвечать бывший посол в Канаде Вадим Пристайко.