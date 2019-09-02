Эксперт объяснил, что происходит в России с накопительными пенсиями

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, обеспечивающих получение накопительной части пенсии в виде ежемесячных выплат. Речь идет о повышении в 2,4 раза размера пенсионных накоплений, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Таким образом, возрастет количество выходящих на пенсию россиян, которые сразу получат всю сумму пенсионных накоплений.

РБК сообщает, что Минтруд уже разослал соответствующие предложения ПФР всем заинтересованным ведомствам для обсуждения.

Комментируя Федеральному агентству новостей предложение ПФР, директор департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников отметил, что этот шаг нужно рассматривать в контексте ожидаемого перезапуска накопительной пенсионной системы.

«Минфин и Центробанк уже на этой неделе обещают обнародовать детали новой системы формирования накопительных пенсий, — отметил экономист. — Поэтому, естественно, перед новым «зданием» накопительной пенсионной системы надо остановиться и посмотреть: а что происходит с этим хозяйством? Собственно, пенсионный фонд это и сделал — посмотрел и признал, что ситуация недостаточно комфортная».

Ситуация некомфортна как для самого ПФР, так и для граждан, отмечает Масленников.

«Если говорить о ПФР, то ежемесячные выплаты — это издержки и довольно серьезные. У пенсионного фонда вполне закономерно возникает вопрос: на что мы тратим деньги, которые собираем у населения? Фактически, мы их тратим на организацию самого процесса выдачи, — говорит собеседник ФАН. — И второе: люди в качестве накопительной части пенсии получают в общем-то мелочь — несколько десятков рублей ежемесячно. Это вызывает естественное напряжение: люди говорят — зачем нам такая накопительная система нужна в принципе?»

Так что ситуацию нужно решать, это подтверждается расчетами, говорит эксперт.

«Если человек рассчитывает получать ежемесячные выплаты из накопительной пенсии в течение всей жизни, то его клиентский счет должен быть в среднем 170—180 тысяч рублей. Тогда да, это получается серьезная выплата, примерно несколько сотен рублей ежемесячно, а может и больше. Но сейчас этот счет у людей в среднем составляет меньше 70 тысяч рублей, где-то 68 тысяч. Естественно, многие предпочитают получить эту сумму единовременно», — отмечает эксперт.

Кроме того, многие, кто сегодня сталкивается с этой проблемой, были по сути выброшены из программы накопительной пенсии в связи с отсечением части граждан из-за изменения года рождения для участников программы, напомнил Масленников.

«Таких людей становится все больше, только в прошлом году граждане получили порядка 11 млрд рулей из накопительных пенсий, и если эту систему не трогать, — выплаты будут расти. И все острее будет стоять вопрос: что лучше — получать деньги единовременно или помесячно», — отмечает экономист.

По мнению эксперта, это, скорее, техническая проблема, но ее надо обязательно решить перед перезапуском системы накопительной пенсии.

«Это надо просто отработать и прояснить: когда мы предлагаем людям получать единовременную выплату, а когда накопительная пенсия выплачивается ежемесячно в зависимости от размера клиентского счета. Эти критерии надо определить законодательно. А нынешняя некоторая паника связана с большим количеством ожиданий: что за «зверь» будет выпущен на свободу в связи с накопительной пенсией. Все хотят знать, что это такое», — говорит собеседник ФАН.

Поэтому инициатива ПФР воспринимается с настороженностью, отмечает экономист.

«Но предложение ПФР вполне разумно: оно снимает бремя издержек с регуляторов, а с другой стороны — позволяет гражданам чувствовать себя более комфортно. Ведь если человек получит единовременно 30—60 тысяч рублей, это поможет ему в решении какого-то вопроса, а если он будет получать ежемесячно по нескольку десятков рублей, это ему ровным счетом ничего не даст», — резюмировал Никита Масленников.

Что изменится: кто получит деньги сразу, а кому придется подождать

Сегодня россияне, выходящие на пенсию, получают все пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная накопительная пенсия оказывается ниже пяти процентов от суммы общей пенсии. Если эта сумма превышает пять процентов, пенсионеру назначается накопительная пенсия в виде ежемесячных выплат. На сегодня, по данным ПФР, для назначения накопительной пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей на клиентском счете пенсионных накоплений.

Если предложенные пенсионным фондом изменения будут узаконены, то накопительная пенсия будет назначаться тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составил 8846 рублей.

По данным, которые приводит РБК, после реализации предложения ПФР, чтобы получить накопительную пенсию, на пенсионном счету нужно будет иметь примерно 450–500 тысяч рублей. Сегодня у тех, кто по действующим правилам может рассчитывать на накопительную пенсию, в среднем эта сумма не превышает 73 тысячи рублей.