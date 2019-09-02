Премьер Алжира призвал Ливию к мирному разрешению конфликта

Алжир, 2 сентября. Алжир надеется на то, что конфликт между политическими сторонами в Ливии будет разрешен мирным путем. Об этом заявил премьер-министр североафриканской страны Нуреддин Бедуи.

На полях Токийской международной конференции по развитию Африки премьер Алжира подчеркнул необходимость диалога противоборствующих сторон в Ливии. Он уверен, что в настоящее время все страны континента должны настаивать на мирном разрешении сложившейся ситуации.

Бедуи указал, что сейчас государства Северной Африки стремятся сделать регион максимально стабильным и безопасным, поэтому Алжир призывает Триполи прекратить противостояние.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Военачальник заявил, что цель его армии— освободить столицу «от террористов».

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил опасения, что вооруженный конфликт в Ливии может перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Он призвал стороны конфликта прекратить неизбирательные обстрелы и авиабомбардировки населенных пунктов, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, а мировое сообщество — сконцентрироваться на урегулировании ливийского кризиса.