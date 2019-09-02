Конкурс «Мой город — мои возможности» повысит уровень жизни петербуржцев

За время проведения конкурса «Мой город — мои возможности» в Петербурге было сделано 2500 добрых дел. Инициатором конкурса выступил врио главы города Александр Беглов, цель проекта — сформировать кадровый резерв эффективных управленцев, который в конечном итоге позволил бы повысить уровень благосостояния жителей Северной столицы.

Заместитель главного врача амбулаторно-поликлинического подразделения Николаевской больницы, кандидат на должность главного врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района» Рамин Гаджиев, который являлся участником конкурса, рассказал Федеральному агентству новостей о своих впечатлениях от конкурса. По его словам, такие проекты позволяют повысить активность горожан и развивают гражданское общество.

«Это однозначно положительно сказывается [на формировании гражданского общества]. Я могу сказать по себе: когда нас собрали в полуфинале, а это было 500 человек, то есть те люди, которые делали добрые дела в рамках конкурса… Это были не просто слова, а конкретные дела. Это было видно по отчету, по тем словам благодарности, которые поступали и от бабушек, и от родителей, и от детей. Подобные же сообщения появлялись на интернет-ресурсах. Это показывает, что проект — не что-то наигранное, а настоящее. Это нужно городу для того, чтобы он мог развиваться, чтобы [жители Петербурга] не были безучастными», — говорит врач.

По его словам, подобные конкурсы дают прекрасную возможность профессионалам развиваться, в том числе личностно. Фактически конкурс работает как социальный лифт. Кроме того, доктор обратил внимание на то, что каждый из участников получает возможность стать более успешным и квалифицированным специалистом.

«Те люди, которые сидели со мной за одними столами и в одних аудиториях, — это действительно настоящие управленцы. Это профессионалы, они знают алгоритмы, где и как в той или иной ситуации действовать. Нам давались определенные задачи. И когда нужно было что-то предпринять, что-то решить, выйти из какой-то кризисной ситуации, мы, люди из разных областей, довольно легко находили общий язык, принимали общие решения, которые давали результат. Все это происходило в доброжелательной атмосфере. Когда я шел на конкурс, то думал, что это будет битва или что-то подобное. Но нет — все было очень доброжелательно», — резюмировал Рамин Гаджиев.

Принять участие в конкурсе могли граждане в возрасте от 20 до 55 лет с высшим образованием (или учащиеся последнего курса) и опытом управления. По итогам регистрации, которая завершилась 24 июня, на конкурс было подано более 35 тысяч заявок. Свое желание принять участие выразили руководители из 83 регионов России и из девяти зарубежных стран.

Конкурс проводился по аналогии с «Лидерами России», одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», которая была создана по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году.