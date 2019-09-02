Могерини хочет оправдаться перед уходом за помощь Украине

Пакет различных мер поддержки от Европейского союза, предоставленный Украине за последние пять лет, стал крупнейшим за всю историю политического объединения. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Политолог Алексей Мухин назвал такое заявление Могерини попыткой оправдать свою деятельность на посту главы внешнеполитического департамента Европейского союза. Также она хочет обратить внимание на реальные результаты этой помощи, говорит политолог.

Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет она прошла большой путь, считает Могерини.

«Сегодня страна более устойчива, чем была пять лет назад, — сказала она. — За эти пять лет мы предоставили Украине самый большой пакет помощи в истории ЕС», — сказала глава дипломатии ЕС.

Однако Украина потеряла большое количество экономически активного населения — от 10 до 15 млн человек, уточняет Мухин. По его словам, это население направили в сторону России и европейских стран.

«Помимо этого, на Украине налицо явная индустриальная деградация и странная политическая система, допускающая в качестве зарегистрированных структур нацистские организации. Это не только политические структуры, но и военизированные образования в составе МВД. Закрывать глаза на такие вещи стало доброй традицией, в том числе благодаря усилиям Федерики Могерини. Покидая свой пост, она нуждается в том, чтобы оставить после себя добрую память. Но не в случае с Украиной, так как это не тот кейс, который этому поспособствует», — заявил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, ЕС давно сократил дотирование Украины, отмечает политолог. В Европе понимают, что средства могут быть использованы ненадлежащим образом.

«Это произошло под влиянием тех обстоятельств, которые продемонстрируют в ближайшее время правоохранительные органы Украины. Это касается расследования по коррупции в отношении руководства страны: не только Порошенко, но и других должностных лиц», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявила, что ЕС готов усилить помощь Украине. По ее словам, главы государств и правительств ЕС намерены поддержать усиление помощи Украине.

Также сообщалось, что в 2018 году между Украиной и ЕС было подписано соглашение о четвертой программе экономической поддержки общим объемом 1 млрд евро. В мае 2019 года глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Минграелли обвинил украинские власти в нецелевом расходовании финансовой помощи.