Саудовская Аравия отправила гуманитарную помощь Судану

Эр-Рияд, 2 сентября. Саудовская Аравия отправила два самолета с гуманитарной помощью в Судан. Палатки, продовольственные наборы и медикаменты собрал Центр гуманитарной и чрезвычайной помощи короля Салмана KSrelief.

Гуманитарная помощь предназначается жителям тех провинций Судана, которые пострадали при наводнении. Специализированная группа KSrelief будет контролировать процесс распределения помощи.

Саудовская Аравия направила жителям Судана тысячу палаток, шесть тысяч одеял и две тысячи ковров, а также дезинфекционные средства, пять тонн медицинских препаратов и предметов и 1,5 тысячи продовольственных корзин. Генеральный директор Центра короля Салмана Абдулла Аль Рабиа рассказал, что помощь будет оказана пострадавшим в провинциях Хартум, Белый Нил и Нил.

Как передает Bahrain News Agency, Аль Рабиа подчеркнул, что власти Саудовской Аравии с большим уважением относятся к народу Судана и реакция королевства на стихийное бедствие подчеркивает «приверженность Саудовской Аравии оказанию всесторонней и беспристрастной поддержки нуждающимся людям, где бы они ни жили».

Напомним, провинции Хартум и Белый Нил в Судане пострадали от последствий сильного наводнения. По последним данным, в результате природного катаклизма погибли по меньшей мере 62 человека и 26 тысяч домов получили серьезные повреждения.