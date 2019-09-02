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Зеленский назвал дату отмены моратория на продажу земли

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Зеленский назвал дату отмены моратория на продажу земли

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 декабря. Об этом глава Украины сообщил на брифинге в понедельник.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину разработать проект закона об обороте сельхозземель до 1 октября. Президент Украины назначил ответственными за принятие проекта закона спикера Рады Дмитрия Разумкова, главу фракции «Слуги народа» Давида Арахамию и главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.

«Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до первого декабря 2019 года», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Ранее Зеленский на бизнес-форуме в Турции сообщил, что в текущем году на Украине будет проведена земельная реформа, а в 2020 году украинские власти хотят открыть рынок сельскохозяйственных земель. Зеленский подчеркнул, что реформы позволят создать рынок земли на 40 миллионов гектаров.

Экономист и политолог Александр Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей оценил планы Зеленского распродать украинские земли. Эксперт считает, что это может создать угрозу стратегическому ресурсу Украины, так как большая часть сельхозземель будет находиться в частных руках.

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