Бастрыкин открыл Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ

Волгоград, 2 сентября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в торжественном открытии Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко.

Открытие образовательного учреждения состоялось в понедельник — в первый день нового учебного года. Глава СК РФ поздравил обучающихся и преподавательский состав с Днем знаний и новым этапом в развитии ведомственной системы образования.

«В первый день нового учебного года, олицетворяющий постоянное стремление человека к просвещению, символичный школьный звонок в нашем кадетском корпусе объединит всех педагогов, воспитателей, наставников, всех кадет и их родителей в одну дружную и сплоченную команду», — приводит слова Бастрыкина пресс-служба СК РФ.

В настоящий момент под патронатом СК РФ находятся кадетские классы в 28 регионах РФ. Кроме того, в Москве и Петербурге образованы ведомственные кадетские корпуса. Бастрыкин отметил, что востребованность кадетского образования повлияла на решение об открытии третьего корпуса в Волгограде.

Бастрыкин подчеркнул, что кадетское братство всегда отличалось сплоченностью, верностью избранному пути, уважением закона и почитанием нравственных ценностей. Глава СК РФ выразил уверенность, что обучающиеся нового кадетского корпуса вольются в ряды будущих следователей и будут чтить традиции и подвиг предков на сталинградской героической земле.

По завершении торжественной церемонии все желающие смогли ознакомиться с оснащением корпуса, а также посетить музей, расположенный в учреждении. В музее выставлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Ранее Бастрыкин вместе с сотрудниками управления СК по Краснодарскому краю посетил специализированный дом ребенка №2 в Сочи. В пресс-службе ведомства отметили, что в каждом регионе страны следователи шефствуют над воспитанниками социальных учреждений.