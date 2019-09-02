Эксперт объяснил, почему Макрон разволновался из-за сотрудничества России и ЦАР

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался «включить» колониальные замашки в ходе встречи с президентом Центральноафриканской Республики Фаустин-Арканжем Туадерой. Встреча лидеров Франции и ЦАР состоялась в ходе визита Туадеры в Париж. Президенты обсудили тему выборов в ЦАР в 2020 году, кроме того, по данным Afrique Panorama, Макрон попытался надавить на своего центральноафриканского коллегу в связи с укрепляющимися контактами Москвы и Банги.

Похоже, развитие взаимовыгодного сотрудничества Центральноафриканской Республики с Россией серьезно обеспокоило Париж, ведь ЦАР — бывшая колония Франции, отмечают эксперты. Однако, как подчеркивают наблюдатели, Макрону пора отказаться от колониальных замашек: президент ЦАР ясно дал понять, что политика Банги будет строиться исключительно исходя из интересов граждан этой африканской страны.

Все население ЦАР доверяет президенту Туадере, который показал себя как опытный дипломат, последовательно защищающий интересы своего народа, говорится в статье. Поэтому все заинтересованные силы внимательно следят, что скажет Эммануэль Макрон по итогам переговоров по поводу выборов в ЦАР (на которых Франция, естественно, хотела бы видеть угодных ей кандидатов), а также о российской помощи этой стране.

Поскольку популярность Туадеры в ЦАР очень высока, Париж вынужден с этим считаться, и Макрон, скорее всего, пытался надавить на центральноафриканского лидера, чтобы убедить его отказаться от российской помощи. Однако Макрону вряд ли удастся переиграть опытного математика (Туадера имеет две докторские степени по математике), так что Франции придется смириться с тем, что ЦАР самостоятельно, без оглядки на бывшую метрополию выбирает себе союзников и друзей. Диктат Франции больше не пройдет. Время колонизации прошло, и это все понимают.

Тем не менее российское присутствие в Центральной Африке пугает Францию. А, может, Париж, утративший свое влияние на эту страну, просто ревнует Банги к Москве? Со времени обретения Центральноафриканской Республикой независимости французское присутствие в ЦАР является бутылкой яда, при помощи которой Париж пытается по-прежнему вести политику по принципу «разделяй и властвуй». По мнению публициста и общественного деятеля Армена Гаспряна, речь идет не столько о ревности, сколько именно о колониальных замашках Парижа по отношению к ЦАР.

«Франция всегда расценивала этот регион как сферу своего влияния, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Париж всегда исторически считал, что ЦАР — это точка, которая постоянно будет под контролем, и даже неважно — есть там колония, или нет. Кроме того, конечно, возвращение России на африканский континент после значительного перерыва воспринимается Западом крайне болезненно».

По словам политолога, как ни мил и приветлив на недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным был Эммануэль Макрон, его поведение в отношении ЦАР — абсолютно понятная позиция, которую Франция будет последовательно защищать.

«Тем более, что тут на Францию еще явно поддавливают Соединенные Штаты, которым категорически не нужно присутствие России в Африке», — подчеркнул Армен Гаспарян.

Однако у противников российско-центральноафриканского сотрудничества сегодня нет шансов на успех, отмечают аналитики: контакты Москвы с Банги находятся на очень высоком уровне, они продолжают расти и распространяются на все сферы, и на военную, и на экономическую. Российские инструкторы, действующие на основании мандата Совета Безопасности ООН, помогают готовить военных для армии и полиции ЦАР, строятся совместные предприятия, Россия делает инвестиции в культурную сферу этой африканской страны.

Как ни беспокоит это Францию, Парижу пора признать: ЦАР — независимое государство, которое будет строить взаимовыгодные отношения с теми странами, контакты с которыми сочтет для себя полезными.

Ранее, говоря о сотрудничестве между Москвой и Банги, посол России в ЦАР Владимир Титоренко рассказал, что российские деловые партнеры обсуждают с местными предпринимателями совместное строительство консервных заводов. Речь идет в том числе о производстве консервированных фруктов и курицы, необходимых вооруженным силам этой страны, поскольку база материально-технического снабжения в республике пока слабая. Совместный проект также поможет поддержать сельскохозяйственный сектор ЦАР.

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении группы российских офицеров в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике. 15 российских военнослужащих уже находятся в этой стране и входят в ряды миссии ООН.

Владимир Путин встречался с президентом ЦАР в мае этого года, тогда лидеры двух стран обсудили варианты развития взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Банги.

С Эммануэлем Макроном президент России встречался в середине августа, они обсуждали аспекты как двусторонних, так и международных отношений. Переговоры Путина и Макрона прошли за несколько дней до саммита G7, который состоялся во французском Биаррице в конце августа.