Штурмовавший школу в Беслане «альфовец» оценил уровень защиты от террористов в РФ

Вероятность повторения в России террористического акта, который в 2004 году пережил Беслан, сегодня крайне мала. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал ветеран антитеррористического спецподразделения «Альфа», член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» майор запаса Игорь Шевчук.

Бывший спецназовец лично участвовал в штурме школы №1 города Беслана в Северной Осетии.

«При желании можно захватить любой объект»

По словам Шевчука, в 2019 году такая трагедия крайне маловероятна, поскольку сегодня в России проводится системная работа по противодействию терроризму. Однако это не отменяет необходимости быть готовыми к повторению «Беслана» в любой момент, убежден Шевчук.

«Школа — это не укрепленная крепость, мы все это прекрасно понимаем. И при желании можно захватить — не дай бог, конечно, — любой объект социальной инфраструктуры. К сожалению, это так», — признал собеседник ФАН.

При этом, по мнению «альфовца», защита от терроризма в России должна прежде всего строиться на предотвращении возможных терактов. Сегодня такая работа ведется, сообщил Шевчук. Периодически появляющиеся в СМИ сообщения о том, что была обезврежена очередная ячейка террористов, отражают лишь часть подобных мероприятий.

«Это комплексная превентивная работа оперативных органов. Что-то озвучивается по раскрытию таких ячеек, что-то не озвучивается», — пояснил майор.

Собеседник ФАН добавил, что подобные меры продиктованы оперативно-следственными интересами российских спецслужб.

«Вы же понимаете, что эта информация не должна в каждом случае предаваться огласке», — подчеркнул Игорь Шевчук.

«Эти люди вообще кто по профессии?»

Представитель «Офицеров России» прокомментировал и другие сообщения в российской прессе и социальных сетях, массово появившиеся в начале сентября в связи с 15-летней годовщиной теракта в Беслане. В ряде созданных с заявкой на документальность произведений, включая фильм журналистов «Новой газеты» «Школа номер один», звучат упреки по поводу действий оперативного штаба и спецназовцев в те дни.

«А скажите, кто разводит эти споры? Эти люди (авторы публикаций и фильмов с обвинениями в адрес спецназовцев. — Прим. ФАН) вообще кто по профессии?» — возмутился Шевчук.

Бывший боец «Альфы» признался, что у него есть рецепт для любителей порассуждать на заданную тему.

«Я предлагаю им хотя бы раз надеть бронежилет, каску, взять в руки оружие. Понимать, что тебя могут убить. Понимать, какую задачу тебе надо выполнять — что тебе надо людей спасать. И после этого пускай хоть один журналист, глядя нам в глаза, расскажет, как мы были неправы. Вот пускай!» — эмоционально высказал свое предложение авторам либеральных СМИ Игорь Шевчук.

Собеседник ФАН подчеркнул, что большинство авторов ежегодных «разоблачений», едва ли не встающих на защиту террористов, не имеют даже примерного представления о событиях в Беслане и проведенной силовиками операции по спасению заложников.

«Рассуждать — не мешки ворочать: спина не болит. Ребят, попробуйте сделать эту работу сами», — добавил Шевчук.

«Начали штурм с колес»

Штурм школы в Беслане для Игоря Шевчука и его сослуживцев стал одним из самых сложных боевых заданий за все время службы: речь шла о спасении сотен людей, большая часть из которых — дети.

«Конечно, мы готовились к штурму. Мы понимали, что террористы не собираются вести никаких переговоров, что у них самые злостные намерения. Поэтому мы планировали операцию», — вспоминает ветеран спецназа.

Однако решающая операция по освобождению заложников началась внезапно из-за произошедших днем 3 сентября двух взрывов подряд и частичного обрушения крыши.

«К сожалению, произошел подрыв зала, его не ожидали. И мы начали штурм, что называется, с колес — фактически без основной подготовки. Все мы бросились туда», — рассказывает боец.

Операция осложнялась еще и тем, что большая часть пути до школы простреливалась боевиками — укрытий почти не было.

«Даже когда мы еще до штурма выдвигались на рекогносцировку, нашу группу обстреливали из пулемета — хорошо что никого не задели. Хотя мы и выдвигались очень скрытно и осторожно, но у них по периметру школы: на окнах, на чердаках — были свои наблюдатели. Они 360 градусов вокруг просматривали 24 часа в сутки», — пояснил майор.

Задачей Шевчука было находиться на бронетехнике, чтобы корректировать огонь, а также обеспечивать безопасность родственников заложников, которые пытались прорваться в школу к своим близким, увеличив таким образом число захваченных и потенциальных жертв теракта.

«Идет непрерывная, беспорядочная стрельба, и люди, которые снуют вокруг — я понимаю прекрасно их состояние, — сами могли стать жертвами», — пояснил экс-боец «Альфы».

«Облегчения этой боли не будет»

В тот день 3 сентября 2004 года Игорь Шевчук и сам едва не погиб.

«Я находился у угла школы, как раз где был спортзал, и там же стояли носилки. Прямо на моих глазах пуля вылетает откуда-то из спортзала, пробивает ручку носилок и задевает плечо местного жителя, который стоял рядом», — вспоминает Шевчук.

К счастью, тот осетинец получил не угрожающее жизни ранение. Но многие десятки детей и взрослых, а также десять спецназовцев, включая боевых товарищей Игоря Шевчука, в тот день были убиты террористами. Свои ощущения после окончания штурма собеседник ФАН описывает только одним словом — опустошение. 814 человек были спасены. Но 147 детей и 186 взрослых при этом погибли.

«Это огромная трагедия в истории нашей великой страны, это личная трагедия для меня. Наш Центр специального назначения потерял 10 человек, погибло очень много детей, много невинных людей — непонятно совершенно за что. Это дикая история абсолютно. Сколько бы лет ни прошло, ни оправдания террористам, ни облегчения этой боли не будет», — подытожил Игорь Шевчук.

1 сентября 2004 года три десятка вооруженных членов банды Руслана Хучбарова захватили школу №1 в осетинском Беслане, взяв в заложники 1128 человек. В течение двух суток террористы, проявляя бесчеловечность, удерживали захваченных в тяжелейших условиях. 3 сентября российские силовики освободили большую часть заложников после многочасового штурма, ликвидировав террористов.