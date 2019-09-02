Музыканты Sabaton пострадали в ДТП в Тунисе

Тунис, 2 сентября. Музыканты шведской хеви-метал группы Sabaton попали в аварию в Тунисе. ДТП произошло, когда рокеры возвращались со съемок клипа из пустыни Сахара. Участники коллектива остались живы, однако получили травмы, о чем сообщили на официальной странице Sabaton в Facebook.

«Мы все поломаны, сильно побиты, в кровоподтеках и швах, но мы счастливы, что остались живы, и уверены, что через некоторое время сможем полностью восстановиться», — говорится в сообщении.

Подробности аварии не уточняются. Музыканты также объявили, что по совету врачей они решили отменить концерт, который должен был состояться в понедельник в Польше. На сцену Sabaton вернется лишь в октябре, когда начнется тур в Северной Америки. Рокеры также заявили, что посетят польский Гданьск, как только смогут.

Группа Sabaton была сформирована в 1999 года. Свое название она получила в честь элемента рыцарского доспеха. Так называется латный ботинок, который крепится к наголеннику. Коллектив выступает в жанрах пауэр-метал, хеви-метал, спид-метал и фолк-метал.

Напомним, что весной прошлого года российская рок-группа «Пикник» попала в аварию во Владимирской области. Музыканты направлялись в Рязань. Лидер группы Эдмунд Шклярский, а также весь основной состав «Пикника» и директор музыкантов получили травмы средней тяжести. Они были доставлены в местную больницу. Концерт, который должен был состояться в рязанской областной филармонии, пришлось отменить.