Генпрокурор Украины признался, что хочет «крови в правовом смысле»

Киев, 2 сентября. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен еженедельно привлекать высокопоставленных чиновников к ответственности. По его словам, приоритетом надзорного ведомства в ближайшие годы станет возвращение денег, которые «были украдены у этой страны».

Также Рябошапка признался в «кровожадности».

«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране», — сказал Руслан Рябошапка, видео выступления которого было размещено в YouTube-канале Генпрокуратуры.

Генпрокурор также заявил, что его задачей является сделать надзорное ведомство той структурой, которая будет координировать все правоохранительные органы, а также ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать их выполнение.

Ранее Руслан Рябошапка отправил в отставку Анатолия Матиоса, который занимал должность заместителя генпрокурора и главного военного прокурора.

Напомним, 30 августа на сайте президента Украины появился указ о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. Новый глава надзорного ведомства пообещал «перезагрузку и обновление системы» в Генпрокуратуре.