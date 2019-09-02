Зеленский поручил Минобороны создать «мощное войско» для защиты от агрессии

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил руководителю министерства обороны Андрею Загороднюку разработать план обороны страны от агрессии. По словам главы государства, приоритет властей — мощная армия.

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил о необходимости разработать и ратифицировать план обороны, комплекс мер «по обеспечению безопасности страны от агрессии», передает телеканал «112 Украина».

Украинская Рада девятого созыва на минувшей неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров под руководством Алексея Гончарука. Занявший пост главы военного ведомства Украины Андрей Загороднюк ранее выполнял роль внешнего советника Зеленского.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинские власти систематически нарушают минские договоренности.