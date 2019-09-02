Кандидаты в президенты Туниса начали предвыборную агитацию

Тунис, 2 сентября. Агитация в преддверии президентских выборов стартовала в Тунисе. В предвыборной гонке участвуют 26 кандидатов, сообщает The North Africa Post.

Как сообщает издание, агитационная кампания в Тунисе продлится со 2 по 13 сентября. Главными кандидатами на пост президента Туниса стали премьер-министр страны Юсеф Шахед, бывший глава республики Монсеф Марзуки, временный спикер парламента Абдель Фаттах Муру, экс-министр обороны Абделькрим Збиди и медиамагнат Набиль Каруи. Кроме того, в предвыборной гонке участвуют две женщины: бывший министр туризма Сельма Эллуми и глава одной из политических партий Туниса Абир Мусси.

Сами выборы президента республики пройдут 15 сентября, сообщает НСН. Предварительные итоги выборов объявят 17 сентября. Набравшие наибольшее количество голосов пройдут во второй тур, который должен состояться через две недели после первого этапа.

Как пишет The North Africa Post, эти выборы станут настоящим испытанием для молодой демократии Туниса, установившейся в стране после восстания 2011 года, когда был свергнут режим Зин аль-Абидина Бен Али. Издание отмечает, что на всех трех выборах, проходивших после переворота, явка избирателей снижалась, поскольку общественность утратила доверие к политической системе и партийной политике.

Отметим, что изначально президентские выборы в Тунисе должны были состояться в ноябре, однако их перенесли на более ранний срок из-за смерти главы республики Беджи Каида ас-Себси. В конце июля 92-летний президент почувствовал себя плохо и был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь, передает «Царьград».