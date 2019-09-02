Турецкие власти объяснили, зачем врачи изъяли органы у погибшей российской школьницы

Анкара, 2 сентября. Власти Турции подтвердили информацию о том, что местные врачи изъяли внутренние органы у скончавшейся на курорте 16-летней девушки из Красноярска.

Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, изъятие яичников и матки было нужно для проведения посмертных токсикологических и гистопатологических исследований, сообщает «ТВК Красноярск».

В Минздраве подчеркнули, что, согласно турецкому законодательству, внутренние органы умершего пациента могут храниться в течение года. Представители ведомства также заявили, что оскорблены сообщениями российской прессы о «краже» органов девочки.

Информацию о том, что турецкое законодательство разрешает изъятие органов пациентов, подтвердили в российском генконсульстве. По словам дипломатов, у подростка не было страховки. Сначала россиянку планировалось доставить в более современную клинику самолетом, но потом было решено отправить на обычной машине скорой помощи, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка из Красноярска скончалась в Турции во время отдыха. Сначала медики заподозрили у нее аппендицит и держали в клинике около 9 часов без оказания медицинской помощи. В результате пациентка умерла от остановки сердца. Когда родители получили тело дочери, они обнаружили следы вскрытия. Позже выяснилось, что у скончавшегося подростка не хватает некоторых внутренних органов.

Останки ребенка уже направлены в Петербург из Антальи. На данный момент посольство России находится в контакте с местными властями и юристами. Дипломаты продолжат тщательно следить за ходом расследования смерти несовершеннолетней гражданки РФ.