Разъяренная мать избила чужих детей во дворе дома в Кузбассе

Кемерово, 2 сентября. Полиция проводит проверку по факту избиения детей во дворе дома на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел в субботу около 19.00 по местному времени. По словам очевидцев, дети играли во дворе, когда один из ребят решил напугать девочку. Ребенок подошел со спины и сказал «бу».

Девочка пожаловалась маме. Женщина, не долго думая, подбежала к чужим детям, которые сидели во дворе и смотрели мультфильмы с телефона, и стала наносить удары кулаком по лицу первому сидевшему ребенку.

Очевидцы рассказали, что разъяренная женщина нанесла около трех ударов 10-летнему ребенку, а другому разбила телефон за то, что тот стал снимать происходящее на камеру. В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Газета Кемерова».

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