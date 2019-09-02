Жители Крыма высоко оценили работу Путина

Москва, 2 сентября. Почти 90% жителей Крыма высоко оценили работу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, ссылаясь на итоги опроса.

Участниками исследования, которое проводилось в августе текущего года, стали около 1,6 тысячи человек. Федоров уточнил, что опрос организовали в связи с выборами в Госсовет Крыма и местные органы власти.

ВЦИОМ выяснял отношение крымчан к работе властей и их оценку уровня жизни.

«87% оценивают работу президента РФ Владимира Путина как хорошую», — указал гендиректор центра.

В целом жители Крыма довольны своей жизнью — положительно ответили на этот вопрос 83% респондентов. Федоров обратил внимание, что за последний год этот вопрос крымчанам задают в третий раз — доля варьируется от 82% до 85%. При этом 56% опрошенных удовлетворяет уровень дохода их семьи.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ.

В 2019 году отмечалось пятилетие памятного события. За эти годы полуостров претерпел положительные изменения, что уже отметили многие иностранные политики и общественные деятели, побывавшие в российском регионе. Например, журналист издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж оценил вклад президента РФ в развитие Крыма.

Выборы в Госсовет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования.