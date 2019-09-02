Бузова объяснила, почему ей запретили нервничать

Москва, 2 сентября. Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что вместе с шоуменом Тимуром Батрутдиновым принимает участие в съемках нового проекта под названием «План Б».

Она отметила, что долгое время переживала после того, как приняла решение участвовать в телешоу «План Б» после проекта «Замуж за Бузову». Однако потом решила, что, возможно, это и будет тот самый случай или встреча, которую певица ждала всю свою жизнь. Бузова призналась, что у нее нет молодого человека. В интервью kp.ru исполнительница заметила, что организаторы нового телешоу пообещали более тщательный подход к претендентам.

По словам Бузовой, она недавно встретилась с Лолитой Милявской, которая рассталась с мужем. Та открыто рассказывает о разводе.

«И я ее понимаю, потому что так легче переживать боль, гораздо тяжелее строить из себя счастливую женщину, делая вид, что у тебя все хорошо. Я ее обнимаю и вижу глаза девочки, которой больно. Она говорит: «Да ужас! Каждый раз как в первый раз…» — поделилась Бузова.

Он рассказала, что чувствует себя счастливой, однако «мужского плеча рядом не хватает». Как заметила певица, «План Б» для нее — «это еще и возможность вновь почувствовать себя принцессой».

Бузова заметила, что ей «категорически запрещено нервничать».

«Я могу сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации, но если на душе плохо и тревожно, то сразу теряю голос. Теперь учусь контролировать эмоции», — объяснила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Бузова устроила танцы на автодороге федерального значения М4 «Дон». Видеозапись, на которой запечатлен этот момент, она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.