ГАЗ показал новое поколение «Газели»

Москва, 2 сентября. Горьковский автозавод (ГАЗ) продемонстрировал легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» на выставке Comtrans 2019.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отметил, что новое поколение «Газели» отличается от предшественников интеллектуальной платформой. «ГАЗель NN» включает более 30 систем помощи водителю и повышенный комфорт. Модель обеспечит высокий уровень безопасности, снизит утомляемость водителей, повысит их эффективность, что принесет экономическую выгоду владельцу.

«Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени мы будем создавать новые модели и модификации легких коммерческих автомобилей», — подчеркнул Сорокин.

Глава «Группы ГАЗ» добавил, что «ГАЗель NN» будет отличаться универсальностью и сниженной стоимостью содержания. Старт производства новой модели «Газели» запланирован на конец 2020 года, на рынок «ГАЗель NN» выйдет уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод разрабатывает беспилотную версию автомобиля «Газель». Беспилотная версия «ГАЗель NEXT» проходит тестовые испытания не только на полигоне, но и ездит по территории завода, сообщали в компании.