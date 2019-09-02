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2 сентября 2019
Топ-15 главных событий жизни США в августе 2019 года
Август 2019 года был чрезвычайно богат на крупные события в общественно-политической жизни США. Президент Дональд Трамп анонсировал ввод новых пошлин на товары из Китая. В один день в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго произошли нападения вооруженных социопатов на мирных граждан. Фондовые рынки обваливались дважды за месяц, в результате чего богатейшие люди планеты лишились более $100 млрд. Покончил с собой обвиненный в педофилии миллиардер Джеффри Эпштейн, но многие усомнились в том, что он реально совершил суицид. В числе потенциальных «бенефициаров» его смерти журналистами был назван и экс-президент США Билл Клинтон. Стала известна стоимость расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера: оно обошлось налогоплательщикам в более $30 млн.

Фонд защиты национальных ценностей представляет ТОП-15 главных событий в жизни США в августе 2019 года.
№1. Массовые убийства в США
Дата: 4 августа. В Эль-Пасо (штат Техас), Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс) в один день произошли вооруженные нападения на мирных граждан. 29 человек погибли, 59 получили ранения. Несмотря на предпринятые вслед за этим меры повышенной безопасности, 31 августа трагедия повторилась: на дороге между городами Мидленд и Одесса были убиты 5 человек, 21 человек получил ранения.
№2. Трамп сделал новый шаг в рамках торговой войны с Китаем
Дата: 2 августа. Дональд Трамп сообщил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. Первоначально планировалось ввести пошлины с 1 сентября. 14 августа было решено перенести срок ввода пошлин на 15 декабря.
№3. Трамп выступил с предложением о присоединении России к G7
Дата: 26 августа. В ходе саммита G7 в Биаррице президент Трамп выступил с предложением о возвращении РФ в этот переговорный формат. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Глава правительства Японии Синдзо Абе занял нейтральную позицию. Все прочие члены G7 выступили против.
№4. Дискуссия о покупке Гренландии
Дата: 16-24 августа. 16 августа стало известно, что Дональд Трамп рассматривает идею покупки принадлежащего Дании острова Гренландия. 21 августа эта новость подтвердилась, когда Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия с ее стороны желания обсудить вопрос о продаже Гренландии.

24 августа Госдепартамент в письме к Конгрессу сообщил о намерении открыть консульство США в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.
№5. Ввод санкций против активов властей Венесуэлы в США
Дата: 6 августа. Президент Трамп подписал указ, дающий властям США возможность блокировать собственность властей Венесуэлы в юрисдикции Соединенных Штатов.
№6. Анонсировано создание новых ракет средней и малой дальности наземного базирования
Дата: 3 августа. Пентагон сообщил о планах создания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, ранее запрещенных соглашением ДРСМД.
№7. Обвал фондовых рынков
Дата: 7 и 23 августа. В результате обвала рынка 7 августа 500 богатейших коммерсантов лишились $117 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно — $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $2,7 млрд. 23 августа обвал повторился, в результате чего 10 самых богатых людей планеты потеряли более $14 млрд.
№8. Администрация Трампа приказала Госдепартаменту и USAID заморозить перечисления за рубеж
Дата: 8 августа. Административно-бюджетное управление Администрации президента отдало распоряжение Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) временно прекратить оказание финансовой помощи зарубежным партнерам. Была запущена проверка деятельности этих ведомств.
№9. Самоубийство Джеффри Эпштейна
Дата: 10 августа. Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиненный в педофилии и вовлечении в проституцию несовершеннолетних, покончил с собой в тюремной камере. Смерть Эпштейна привела к появлению множества конспирологических теорий. Некоторые политики и публицисты заявили о том, что Эпштейн был убит. Среди потенциальных заказчиков смерти миллиардера упоминают его друга — экс-президента Билла Клинтона.
№10. 13 штатов подали иск против министерства внутренней безопасности США из-за решения ограничить выдачу виз лицам с минимальным доходом
Дата: 15 августа. Представители властей 13 штатов во главе с генпрокурором штата Вашингтон Робертом Фергюсоном подали иск против Министерства внутренней безопасности США из-за решения ограничить выдачу виз и предоставлять гражданства лицам с минимальным доходом.
№11. Ипотечный долг граждан США достиг исторического антирекорда
Дата: 14 августа. Ипотечный долг жителей Соединенных Штатов превысил антирекорд, установленный в 2008 году накануне мирового финансового кризиса. Его размер достиг отметки в $9,4 трлн.
№12. В Нью-Джерси вступил в силу закон об эвтаназии
Дата: 2 августа. В соответствии с новым законом, потребовать смертельную инъекцию может любой совершеннолетний американец, которому осталось жить не более 6 месяцев.
№13. ФБР и иммиграционные службы США обвинены в незаконном получении доступа к личным данным граждан
Дата: 8 августа. Республиканская партия «заморозила» расходы на рекламу в соцсети Twitter. Поводом для этого стала блокировка аккаунта избирательного штаба Митча Макконнелла – лидера республиканцев в Сенате США. Страницу заблокировали из-за размещения на ней видеозаписи протестного выступления либеральных активистов возле дома Макконнелла. Протестующие выкрикивали нецензурные лозунги и обещали убить республиканца, что стало формальным основанием для блокировки.
№14. Минюст США сообщил о стоимости расследования бывшего спецпрокурора Мюллера
Дата: 2 августа. Согласно заявлению министерства юстиции, стоимость расследования составила $32 млн.
№15. Оговорка Джо Байдена с расистским подтекстом
Дата: 8 августа. Выступая на предвыборном мероприятии в штате Айова, Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь и белые дети». Позднее политик пояснил, что имел в виду «детей из богатых семей».

Ранее ФАН составляло ТОП-15 главных событий в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и июле.

Александр Малькевич

Использованы иллюстрации с сайтов: Global Look Press, pixabay.com, ТАСС, flickr.com и открытых источников.
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