Топ-15 главных событий жизни США в августе 2019 года

Август 2019 года был чрезвычайно богат на крупные события в общественно-политической жизни США. Президент Дональд Трамп анонсировал ввод новых пошлин на товары из Китая. В один день в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго произошли нападения вооруженных социопатов на мирных граждан. Фондовые рынки обваливались дважды за месяц, в результате чего богатейшие люди планеты лишились более $100 млрд. Покончил с собой обвиненный в педофилии миллиардер Джеффри Эпштейн, но многие усомнились в том, что он реально совершил суицид. В числе потенциальных «бенефициаров» его смерти журналистами был назван и экс-президент США Билл Клинтон. Стала известна стоимость расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера: оно обошлось налогоплательщикам в более $30 млн.



Фонд защиты национальных ценностей представляет ТОП-15 главных событий в жизни США в августе 2019 года.

