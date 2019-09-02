Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка людям

Иркутск, 2 сентября. Российский лидер Владимир Путин на совещании в Иркутской области раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы пострадавших от паводков жителей по реструктуризации долгов.

Глава российского государства отметил, что это «несерьезный вопрос» для финансово-кредитной организации «с рекордными доходами».

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они и могут, и должны это сделать», — подчеркнул во время совещания президент РФ.

Ранее Путин подверг критике чиновников Иркутской области за медленный темп обеспечения жильем людей из пострадавших от паводков районов. Глава государства заверил, что пострадавшие смогут получить жилье в этих же населенных пунктах, поэтому им не нужно будет покидать родные места. Кроме того, он поручил разобраться с ситуацией на рынке арендной недвижимости. Пристальное внимание российский лидер уделил восстановлению школ и детских садов.

В понедельник, 2 сентября, глава РФ прибыл с рабочим визитом в город Тулун, пострадавший от паводка, и пообщался с местными жителями. Путин указал на то, что режим ЧС сохранится в регионе до того момента, пока не будут решены в полной мере все жилищные вопросы.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек, без вести пропавшими числятся 6 человек. За время паводка было подтоплено около 11 тысяч жилых домов, 49 участков автодорог, уничтожено и частично разрушено 22 моста.