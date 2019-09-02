Роналду удивил фанатов своим завещанием

Лиссабон, 2 сентября. Криштиану Роналду, выступающий за итальянский футбольный клуб «Ювентус», неожиданно задумался о смерти и написал завещание. Об этом сообщили португальские СМИ.

По их данным, знаменитый спортсмен встретился в Лиссабоне с адвокатом и обсудил с ним все детали составления документа. Как указали журналисты, практически все свои средства он решил оставить возлюбленной Джорджине Родригес.

Примечательно, что пара не состоит в браке, однако 2 ноября 2017 года у них родилась дочь. Отметим, что это не единственный ребенок известного футболиста, согласно информации из открытых источников.

Состояние Роналду оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Фанаты пришли в замешательство в связи с тем, что португальский футболист решил оставить по завещанию все свое имущество не детям, а девушке. Их удивил также и сам факт составления документа 34-летним спортсменом.

Напомним, нападающий сборной Португалии является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты по итогам года.

Ранее Роналду заявил, что пока не знает, когда завершит свою карьеру, однако не исключил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона. Минувшим летом он перешел из мадридского «Реала» в итальянский чемпионат, подписав с туринским клубом соглашение на четыре года. Футболист отметил, что абсолютно не переживает за собственное будущее, потому что в «состоянии играть на самом высоком уровне еще несколько лет».