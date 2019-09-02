Россия укрепит сотрудничество с Африкой по итогам саммита в Сочи

Москва, 2 сентября. Ряд документов о сотрудничестве России со странами Африки будет подписан по итогам саммита «Россия – Африка» в Сочи 24 октября, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что перед саммитом состоится экономический форум с участием глав государств и правительств и лидеров российских и африканских компаний. В настоящий момент готовятся документы, о них будет сказано по мере завершения переговоров, подчеркнул Лавров.

«Я думаю, что это очень важное событие, которое подведет черту под нынешним этапом нашего партнерства и наметит пути его углубления во всех областях», — заявил Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин впервые озвучил инициативу проведения форума «Россия — Африка» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. В мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.

Африканист Александр Зданевич считает, что саммит в Сочи станет новым толчком для роста товарооборота между Россией и африканскими странами. По мнению эксперта, России сейчас необходимо расширить географию торгового сотрудничества.