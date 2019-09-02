Володин прокомментировал расставание Поклонской с мужем

Москва, 2 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новость о расставании депутата Натальи Поклонской и экс-руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Он выступил против вмешательства в личную жизнь парламентария.

«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь», — сказал Вячеслав Володин журналистам.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что «не надо вмешиваться в семью».

Ранее Иван Соловьев сообщил о расставании с Натальей Поклонской. По его словам, двум целеустремленным лидерам сложно строить отношения, и именно поэтому их пара распалась. До этого Поклонская заявляла, что в ее жизни произошли радикальные перемены, которые станут известны после опубликования ее декларации. Однако депутат добавила, что не намерена комментировать перемены в своей личной жизни.

Бывший помощник Поклонской Вадим Манукян, комментируя сообщение о расставании пары, отметил, что ранее заподозрил возможный разлад в этой семье. Он обратил внимание, что в День семьи Поклонская вместо снимка с супругом опубликовала в Сети фотографию родителей и не упомянула о Соловьеве.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева, который на тот момент занимал пост руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена. Вместе супруги реализовали ряд гуманитарных проектов и написали автобиографическую книгу.