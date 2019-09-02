Москва, 2 сентября. Вторая по силе в 2019 году магнитная буря обрушилась на Землю. Соответствующую информацию передают представители Физического института имени Лебедева РАН.

Ученые предупредили, что магнитная буря началась 31 августа. Она продлится до утра вторника. По словам специалистов, в настоящее время наблюдается заметное усиление геомагнитной активности на планете.

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», — цитирует РИА Новости заявление.

Магнитная буря связана с приближением потока быстрого солнечного света к Земле. Примечательно, что для ученых ранее начало бури стало «некоторым сюрпризом», так как ее ожидали только в воскресенье. Ученые отметили, что более крупная магнитная буря была зарегистрирована в мае текущего года. Тогда она достигла уровня 3 из 5.

Напомним, в средине мая текущего года сообщалось, что была зарегистрирована одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы. 14 мая она завершилась, следует из материалов на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).