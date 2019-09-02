Евкуров рассказал кремлевским курсантам о настоящих офицерах

Учебный год в понедельник, 2 сентября, начался для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц военных образовательных организаций России, в том числе вышли на свою военную линейку кремлевские курсанты — студенты Московского высшего общевойскового командного училища. На предстоящий учебный год их настроил новый замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. День знаний в знаменитом военном училище России вместе с курсантами встречал корреспондент Федерального агентства новостей.

Московское высшее общевойсковое училище с 1917 года провело 142 выпуска офицеров и подготовило более 50 тысяч специалистов для Вооруженных сил РККА, СССР и Российской Федерации. Среди кремлевских курсантов оказалось более 600 будущих генералов, 96 будущих Героев СССР и четыре дважды Героев СССР, 13 Героев Российской Федерации. В 1941 году отдельный курсантский полк училища защищал подступы к Москве на Волоколамском направлении, и с тех пор кремлевские курсанты принимали участие во всех военных конфликтах. Больше 30 офицеров из числа выпускников побывали в Сирии и сейчас передают новый опыт курсантам. В этом году на первый курс в Московское высшее общевойсковое командное училище зачислено 306 человек на специальности «применение мотострелковых подразделений» и «применение подразделений военной полиции» при конкурсе примерно три человека на место.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время посещения училища 2 сентября рассказал, что по поручению главы Минобороны Сергея Шойгу будут модернизироваться оборудование полигонов, учебных центров, материальная база боевой подготовки во всех военных вузах с учетом опыта ведения современных боевых действий.

«Сегодня ведь стремительно растет обеспеченность современными образцами вооружений и военной техники. Когда офицер приходит и впервые видит новые образцы военной техники — это непорядок. Поэтому это все будет, мы будем совершенствовать социальную, учебную, полигонную базу», — пообещал он.

Евкуров также добавил, что участие России в различных вооруженных конфликтах вносит изменения в практические программы обучения курсантов, хотя в целом военные вузы и ориентируются на общеобразовательные стандарты.

«Курсанты и научные роты уже совершенствуют учебно-материальную базу, в том числе с учетом опыта и в Сирии, и вообще в вооруженных конфликтах», — заявил замминистра.

Новых курсантов он убедительно призвал продержаться первые тяжелые полгода учебы и вдохновил предстоящими в конце семестра каникулами.

«Кто подумывает о том, что это, мол, «не моя профессия», вы выдержите еще пять месяцев, а потом настанут каникулы и вы в форме приедете к родным, вас увидят родители, любимые девушки, — описал Евкуров. — Даже если будут двойки, тройки, нарушение — это все обычная жизнь, это нормально. Иначе нечего будет вспомнить из курсантской жизни, уже в статусе офицера».

Кому-то учеба будет даваться тяжело, предупредил генерал-лейтенант, но посоветовал не сдаваться, а упорно продираться сквозь сложные предметы.

«То, что будет непросто даваться, — это и есть основное направление ваших усилий, — объяснил Евкуров. — Научитесь здесь побеждать, тогда и в жизни легко будете преодолевать трудности. Это похоже на полосу препятствий: сначала одно получилось легко, а другое вообще не вышло. Но 20-30 раз это сделал — и уже получается так, что не замечаешь. Нужны только характер, воля, стремление достичь целей».

Новую альма-матер курсантов он назвал «кладезью военной науки», пожелал ребятам быть настойчивыми студентами и почаще обращаться к преподавателям.

«Вас ждет трудная и тяжелая учеба. Но Родину защищать — это первая профессия в стране. Все, что ни делается, — ничто, если нет тех, кто будет это защищать».

Последний курс получил свои наставления от боевого генерала — в октябре этого года выпускникам предстоит стать командирами в войсковых подразделениях.

«Вы будете командовать и своими ровесниками, и теми, кто старше вас. Надо будет приобрести уважение, научиться принимать решение и вести в бой, — сказал Евкуров. — Не убирайте «в шкаф» базовые знания, которые вам здесь дали, пользуйтесь ими. Смысл учебы — в том, что вас учат мыслить, реагировать на задачу. Все, что вам дают в училище, — колоссальный труд и опыт военной науки».

Позже Юнус-Бек Евкуров поговорил с журналистами о том, что не меняется в Вооруженных силах РФ, несмотря на новое вооружение и тактику боевых действий.

«Принцип «Делай как я!» не меняется и не будет меняться, это основа для любого офицера, — высказался замминистра обороны РФ. — Командир должен показать пример, чтобы солдат уверенно себя чувствовал. Есть командиры, которые говорят: «Вперед в атаку», а есть те, кто говорит: «За мной в атаку!» В тех случаях, где нужен личный пример, офицер всегда скажет: «За мной!» и первым выскочит из окопа».

Евкуров также заверил кремлевских курсантов в том, что и «передумать» по дороге не страшно.

«У тех, кто сошел с дистанции, начнется другая жизнь, — сказал он. — Они ничем не лучше и не хуже вас, просто ошиблись в выборе профессии».

Тех, кто с профессией «защищать Родину» не ошибся, ждет насыщенная учебная программа. В том числе педагоги и курсанты примут участие в практических учениях войск на территории России.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, конкурс в военные училища страны в этом году вырос. Например, на 30% в авиационном направлении и на 10% в вузах ВМФ.