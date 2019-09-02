Беглов поручил построить площадку для детей с ограниченными возможностями в «Новой Охте»

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил микрорайон «Новая Охта» в Красногвардейском районе. Он дал поручение построить здесь игровую площадку для детей с ограниченными возможностями.

Врио главы Петербурга поздравил учеников новой школы №147 с Днем знаний и проверил работу социальных объектов, передают «Невские новости». Александр Беглов отметил, что в Северной столице создают новые направления для детей с ограниченными возможностями. Например, в школе №147 появились два специализированных класса. Беглов также рассказал о создании «Сада ощущений» в «Малой Охте», который не имеет аналогов в стране.

Врио губернатора города напомнил, что 24 августа во дворе на Маршала Захарова была открыта досуговая площадка, которая состоит из трех зон: детской, взрослой и для детей с ограниченными возможностями. Беглов дал поручение создать в «Новой Охте» такое же место.

Ранее Александр Беглов заявил, что важно не допустить переполненности классов и школ в городе. Он рассказал, что в 2019 году в Северной столице заработают 11 новых школ и 44 детских сада. По его словам, этого мало, так как ежегодно в Петербурге становится на 20 тысяч детей больше.