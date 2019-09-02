Тулун, 2 сентября. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко «дожать» до конца ситуацию с выплатами жителям Иркутской области, которые пострадали от паводков.

Глава государства провел совещание, на котором обсуждалось жилищное обеспечение граждан, пострадавших от наводнения. Как уточнил президент, проблем еще очень много, вопросы решаются медленно. Путин напомнил, что во время его общения с жителями прозвучало много острых вопросов, которые люди не поднимают.

Как уточнил Мутко, до 10 августа был составлен список пострадавших, в который включили 45 999 человек. Люди получили первоначальные выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом до сих пор поступают жалобы, связанные с компенсациями. Путин подчеркнул, что все пострадавшие должны получить причитающиеся компенсации. Путин поручил Мутко «дожать» ситуацию с выплатами пострадавшим от паводков в Тулуне.

«Я знаю, что вы можете «дожимать» ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести до конца», — сказал глава государства.

Мутко пообещал Путину, что доведет до конца эту работу и добавил, что любые заявления пострадавших принимаются только в сторону удовлетворения.

Напомним, летом 2019 года в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.