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Уральским школьникам спели про «рюмку водки на столе» в честь 1 сентября

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Уральским школьникам спели про «рюмку водки на столе» в честь 1 сентября

Челябинск, 2 сентября. Жители поселка Новосинеглазово Челябинской области возмутились концертом, который устроили для школьников местные депутаты в честь 1 сентября. Выступающие исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и хит «Ленинграда» со словами «наверное, был я бухой».

В Сети было опубликовано видео с праздничным концертом, вызвавшим негодование жителей Урала.

Отмечается, что на День знаний в Новосинеглазово приехали депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов. Как рассказал Литовченко, его пригласили в поселок, чтобы он осмотрел актовый зал местного клуба — депутат Госдумы помогал с его ремонтом. После этого Литовченко по просьбе Паутова поднялся на установленную рядом сцену и поздравил школьников и их родителей с праздником.

«Затем я уехал. Сегодня мне рассказали про этот кошмар. Что за группа, кто пел и что  — я понятия не имею», — прокомментировал концерт депутат Госдумы.

Как сообщили URA.RU в администрации Новосинеглазово, на сцене для школьников в праздничный день выступала группа «Сентябрь». Ее позвал на мероприятие Виталий Паутов.

«Да, я действительно пригласил «Сентябрь». Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи. Когда праздник уже закончился и почти все родители с детьми разошлись», — рассказал сам депутат.

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Источник: URA.RU
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