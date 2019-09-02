Уральским школьникам спели про «рюмку водки на столе» в честь 1 сентября

Челябинск, 2 сентября. Жители поселка Новосинеглазово Челябинской области возмутились концертом, который устроили для школьников местные депутаты в честь 1 сентября. Выступающие исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и хит «Ленинграда» со словами «наверное, был я бухой».

В Сети было опубликовано видео с праздничным концертом, вызвавшим негодование жителей Урала.

Отмечается, что на День знаний в Новосинеглазово приехали депутат Госдумы Анатолий Литовченко, депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов и генерал-майор ВДВ Анатолий Качанов. Как рассказал Литовченко, его пригласили в поселок, чтобы он осмотрел актовый зал местного клуба — депутат Госдумы помогал с его ремонтом. После этого Литовченко по просьбе Паутова поднялся на установленную рядом сцену и поздравил школьников и их родителей с праздником.

«Затем я уехал. Сегодня мне рассказали про этот кошмар. Что за группа, кто пел и что — я понятия не имею», — прокомментировал концерт депутат Госдумы.

Как сообщили URA.RU в администрации Новосинеглазово, на сцене для школьников в праздничный день выступала группа «Сентябрь». Ее позвал на мероприятие Виталий Паутов.