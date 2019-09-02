«Лидеры России» спасли человека при восхождении на Эльбрус

Москва, 2 сентября. Победители конкурса управленцев «Лидеры России» во время восхождения на гору Эльбрус спасли замерзающего юношу, который, по предварительным данным, провел ночь без сознания. Об этом рассказал журналистам курирующий безопасность экспедиции Александр Пятницын.

По его словам, 17 альпинистов — это группа «Лидеров России» — с инструкторами в 06.50 сообщили по связи, что они взобрались на вершину, где нашли человека. Он отметил, что пропавшего несовершеннолего парня ранее искали в течение суток.

«Он, видимо, провел ночь на вершине, потерял сознание. Они оказали ему первую медицинскую помощь и начали спускать его вниз», — уточнил Пятницын.

Как рассказал 17-летний пострадавший, он в какой-то момент отстал от группы, поднялся на вершину, а при спуске не понял, куда идти, а затем потерял сознание. Совместными усилиями его изначально привели в чувство, дали кислород и воду.

Победитель второго конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев рассказал, что спасатели дожидались их внизу.

«Когда он понемногу начал реагировать, группа товарищей начала эвакуацию вниз до местности, на которую может МЧС добраться», — указал участвовавший в спасении Гневашев.

По его словам, юношу спускали с высоты 5,6 тыс. метров на высоту примерно 5 тыс. метров, где его забрали сотрудники спасательной службы. На спуск, по его словам, понадобилось около двух часов.