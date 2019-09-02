Сенатор объяснил, почему США не присоединятся к мораторию по ДРСМД

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что США не нужна мировая стабильность, а значит они продолжат размещать ракеты средней дальности в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО сообщил, что Российская Федерация предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать — и у нас такое право будет», — подчеркнул министр.

По словам дипломата, ранее президент Российской Федерации сообщал, что Москва не станет разворачивать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах мира, где не будут их размещать США.

«И если США воздержатся от развертывания в Европе ли, в Азии ли, то мы не будем делать таких же шагов. Это серьезное предложение. По сути дела, мораторий, добровольный мораторий, который мы уже довели до сведения членов НАТО, предложили им коллективно присоединиться к этому мораторию. Они согласием пока не отреагировали», — добавил Лавров.

Комментируя предложение главного дипломата РФ, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что само предложение моратория о неразмещении ракет меньше и средней дальности в Европе говорит о желании России сохранить мировую стабильность и безопасность.

«Но нужно понимать, что мораторий безопасности сегодня американцев не интересует. Они уже давно приняли решение о концепции глобального доминирования. Они намерены быть впереди России и Китая в случае любых осложнений или каких-то скрытых интересов. Другие страны уже давно стоят перед Вашингтоном на задних лапках. Поэтому за весь тот период, пока действовал договор РСМД, США реанимировали ракеты и через двойное назначение универсальных пусковых установок МК-41, проводили испытания. Все же понимают, что нужно минимум 4-5 лет для того, чтобы образец начал работать. Это же все специалистов понятные вещи», — говорит сенатор.

По этой причине предложенный министром иностранных дел России мораторий выглядит не просто интересным, он выглядит единственно верным решением в данном вопросе. Проблема заключается в том, что Москва вынуждена будет отвечать на появление пусковых установок ракет средней и меньшей дальности в Европе, так как их подлетное до Москвы время составляет считанные минуты.

«Но если же средства доставки современных боеприпасов США не будут размещены в Европе и Азии вдоль наших границ, то тогда и мы не будем предпринимать никаких ответных шагов. Однако если мы не получим гарантий безопасности, то мы вынуждены будем отвечать. В США понимают, что для полноценной разработки таких ракет России потребуется 5-7 лет. Для приземления «Калибров» и других ракет, которые уже сейчас есть на вооружении армии РФ, нужно год-два, но все равно это время. И они сейчас нас пытаются втянуть нас в эти разработки, нагрузить экономику и вынудить перевести экономику на военные рельсы», — сказал Клинцевич.

Другими словами, Соединенные Штаты Америки пытаются повторить стратегию, погубившую СССР. Затеянная в то время гонка вооружений стала крайне невыгодной и весьма обременительной для Советского Союза.

«Я уверен, что американцы не пойдут на это абсолютно разумное предложение, потому что им паритет и международная безопасность, когда мы можем с ними на равных разговаривать, не нужны. Они хотят диктовать и диктовать будут, имея уже готовые ракеты, размещенные вдоль границ РФ и ежедневно угрожая Российской Федерации», — заключил сенатор.

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия в свою очередь все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.